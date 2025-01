À medida que a proibição do TikTok se aproxima, usuários irritados migram para outros aplicativos de mídia social chineses

Alguns usuários do TikTok não estão esperando até a próxima proibição em 19 de janeiro para experimentar outros aplicativos de compartilhamento de vídeo de formato curto, mas em vez dos sites de mídia social Meta ou Fediverse, eles estão invadindo outras plataformas de software móvel de propriedade chinesa.

Dois aplicativos de propriedade de empresas chinesas Xiaohongshu (que se traduz como “livrinho vermelho” e também é chamado de RedNote) e Lemon8, que é propriedade da empresa-mãe da TikTok, ByteDance, estão no topo das paradas de download de aplicativos gratuitos nos EUA. para iPhone e Usuários do Android. RedNote é propriedade da Xingyin Information Technology, uma empresa privada com sede em Xangai.

Como Jen Hamiltonum usuário popular do TikTok, explicado em um vídeoO ato de baixar aplicativos chineses é uma forma de protesto contra as medidas de fechamento do TikTok nos Estados Unidos. “Você não quer que os chineses tenham nossos dados pessoais muito sensíveis? Nós os forneceremos diretamente”, disse Hamilton. “Eu não me importo”.

RedNote foi comparado com um cruzamento entre Pinterest e Instagram, com foco em conteúdo de estilo de vida curto. Lemon8, um aplicativo irmão do TikTok, também tem uma estética semelhante ao Pinterest, mas se concentra mais em vídeos sobre temas de estilo de vida, como alimentação, casa e bem-estar.

Há anos que os legisladores expressam preocupação com o facto de o TikTok, que tem 170 milhões de utilizadores nos Estados Unidos, representar uma ameaça à segurança nacional interligada com riscos de privacidade. No ano passado, uma lei federal recentemente promulgada exigia que a TikTok encontrasse um comprador com sede nos EUA ou fechasse, com prazo até domingo, 19 de janeiro. Os advogados que representam o TIkTok argumentaram que o assunto é uma questão de liberdade de expressão. Espera-se que a Suprema Corte dos Estados Unidos decida nos próximos dias se essa lei deve ser mantida.

Não está claro como a proibição do TikTok, se a lei for seguida, poderia afetar o acesso a outros aplicativos de propriedade de empresas chinesas, incluindo RedNote e Lemon8. Isso não impediu Hamilton e outros usuários de começando a aprender chinês línguas e direcionar amigos para seus perfis naqueles Alternativa ao TikTok plataformas. Aplicativo de aprendizagem de idiomas Duolingo anunciado em 15 de janeiro que teve um enorme crescimento de 216% no número de alunos de mandarim em comparação com o ano passado.

Outras alternativas ao TikTok Aqueles que parecem estar ganhando força nas paradas de aplicativos incluem os aplicativos de vídeo curtos Flip e Clapper, ambos baseados nos EUA. Cada um deles está entre os cinco principais aplicativos baixados gratuitamente na App Store da Apple.