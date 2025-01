A melhor balança inteligente para 2025

Pese-se ao mesmo tempo: Para obter uma leitura consistente ao usar qualquer balança, é importante pesar-se logo pela manhã, antes de beber ou comer qualquer coisa. “Você deve se pesar sem roupa ou com o mínimo de roupa e, se o fizer, tente usar as mesmas roupas sempre que se pesar”, disse Stella Lucia Volpe, professora e chefe do Departamento de Nutrição Humana, Tecnologia de Alimentação e Exercícios. . de Virgínia.

Volpe recomenda pesar-se no máximo uma vez por semana. “Se você pesa mais do que isso, verá flutuações no peso corporal e pode ser frustrante se estiver tentando perder peso”, disse ela.

Escolha uma superfície plana: Você quer ter certeza de que sua balança está em uma superfície plana, caso contrário, o desequilíbrio prejudicará a leitura. Certifique-se de se pesar sempre no mesmo lugar.

Observe que a balança inteligente pode apresentar falhas: Lembre-se de que só porque uma balança inteligente pode oferecer mais dados do que uma balança analógica nem sempre significa que seja melhor. “Não foi comprovado que as balanças inteligentes tenham alta precisão e não podem ser comparadas às medidas ‘padrão ouro’ para avaliar a densidade mineral óssea e a composição corporal em relação à gordura corporal e à massa corporal magra, que são realizadas usando raios-X de dupla energia. absorciometria (DXA)”, disse Volpe.

A maioria das pessoas não tem acesso a um exame Dexa, então a melhor opção é uma balança inteligente. “A balança inteligente pode fornecer uma estimativa da gordura corporal e da água corporal total; mas tenha em mente que formas ‘padrão ouro’ de medi-las forneceriam dados mais precisos”, explica Volpe.

Certifique-se de que esteja definido como zero: Como acontece com qualquer escala, você precisa ter certeza de que ela está definida como zero para obter uma leitura precisa.

Lembre-se de que seu peso flutua: É fácil se deixar levar por um número, mas lembre-se de que seu peso é uma faixa, e não um número exato, e irá flutuar ao longo do dia. As flutuações podem ser afetadas se você fizer exercícios, comer mais do que o normal, ir ao banheiro ou mesmo se seus músculos doerem e reterem líquidos.

Saiba que os dados são estimativas: As balanças inteligentes incluem dados sobre frequência cardíaca, densidade mineral óssea, água corporal total, gordura corporal e muito mais. Observe que essas são estimativas baseadas em sua idade, sexo e peso corporal. Portanto, essas escalas não são totalmente precisas. “Saber que essas balanças fornecem uma estimativa, mas sem a maior precisão, é importante, mas pode ajudar a fornecer algumas orientações ao usuário desses produtos, principalmente quando muitas pessoas não têm a capacidade de medir sua densidade mineral óssea e avaliar sua composição corporal. . por DXA”, disse Volpe.