A melhor bicicleta elétrica para 2025

As bicicletas elétricas tornaram-se muito populares nos últimos anos graças à sua velocidade e facilidade de uso. Mas com tantas opções no mercado pode ser difícil saber qual escolher. As bicicletas elétricas podem ser encontradas em todos os estilos: bicicletas de montanha, bicicletas com pneus grossos, bicicletas de praia, bicicletas de carga e bicicletas dobráveis. Você escolhe, provavelmente há uma opção com potência do motor. Para criar esta lista, os especialistas da CNET se concentraram em e-bikes, ideais para deslocamentos tranquilos em estradas pavimentadas. Testamos bicicletas elétricas de marcas importantes como Rad Power, Aventon, Lectric, Fiido e Ride1Up em deslocamentos diários pelo centro de Manhattan. parque central e o Ciclovia da rodovia West Side. Para alguns modelos, também testamos viagens suburbanas e uso off-road leve, embora não em trilhas acidentadas. Avaliamos o manuseio geral, desempenho do motor, alcance, recursos de segurança e valor.

Qual é a melhor bicicleta elétrica em geral?

Os editores da CNET coroaram o Aventón Soltera 2 como a melhor bicicleta elétrica geral. A Soltera 2 oferece um preço acessível, um quadro de bicicleta leve (41 libras) e um cassete de sete velocidades, além de compatibilidade com aplicativos iOS/Android e acelerador para assistência em subidas. Mas existem muitas outras boas opções para quem procura especificamente uma bicicleta elétrica dobrável, que possa transportar cargas pesadas ou algo para crianças e adolescentes, em vez de adultos, e você encontrará o conjunto completo de nossa bicicleta elétrica favorita. bicicletas abaixo.

As melhores bicicletas elétricas para 2024

Galeria de fotos 1/1 Toda a linha Aventon oferece acessibilidade e versatilidade. A Abound de US$ 1.799 é uma bicicleta de carga adequada para transportar passageiros ou mantimentos, enquanto a Aventure 2 de US$ 1.799 é versátil com pneus largos, ideal para passeios off-road em qualquer época do ano. A Soltera 2 é mais uma bicicleta elétrica de transporte regional, ideal para o deslocamento diário, com cassete de sete marchas e pesando apenas 41 quilos. Como as outras bicicletas Aventon, a Soltera 2 apresenta uma tela elegante e detalhada, luzes de sinalização integradas, compatibilidade de aplicativos iOS/Android e acelerador para assistência em subidas. Ocultar nossa opinião de especialistas



Galeria de fotos 1/1 O Engwe L20 2.0 é a versão atualizada do L20 que revi e adorei anteriormente. A atualização mudou algumas coisas que a tornaram melhor, como a capacidade de dobrar a moto e um motor mais potente de 1000 W para uma aceleração mais suave. A desvantagem de ter a dobra central é que o limite de peso é reduzido, então eu não recomendaria viajar com cadeira de bebê como costumava fazer na versão 1.0. Fora isso, a L20 2.0 é uma ótima bicicleta com pneus grossos que minha esposa usa todos os dias para passear pela vizinhança. –James Bricknell Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 A bicicleta dobrável com pneus grossos Lectric XP 3.0 é excelente por sua portabilidade, dobrabilidade e capacidades impressionantes. É robusto e versátil, com capacidade de carga total de 330 libras, incluindo uma prateleira traseira que suporta até 150 libras. Além disso, oferece uma gama de acessórios úteis e chave de ignição, tornando-o menos atraente para os ladrões. O XP 3.0 também vem em uma versão passo a passo para facilitar a ativação e desativação. O XP também foi testado na Carolina do Sul e provou ter um bom desempenho graças aos pneus de 20 por 3 polegadas e ao garfo da suspensão dianteira. Além de ser dobrável e durável, o XP 3.0 pode atingir uma velocidade máxima de 45 km/h, alimentado por um motor de 500 watts. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Minha filha de 6 anos e parceira de teste realmente gostou do tempo que passou na bicicleta de equilíbrio Gotrax V14. Isso o ajudou a aprender a se equilibrar corretamente e ele pode se mover a uma velocidade média de cerca de 17 km/h. Todos os dias descemos para pegar o ônibus dele para a escola e também para ir aos parques locais. O Gotrax é incrivelmente durável e fácil de usar, com excelente frenagem e partida/parada elétrica simples que minha filha percebeu imediatamente. Eu gostaria que a bicicleta tivesse duas velocidades, baixa e alta, para que as crianças pudessem lidar melhor com a aceleração ao começar, mas ainda assim a recomendaria para quem deseja usar sua bicicleta elétrica com seus filhos andando. ao lado deles. –James Bricknell Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Para pessoas que precisam de assistência para pedalar sem o volume comumente associado às bicicletas elétricas, a Tenways CGO600 Pro é a escolha ideal. Ela oferece um passeio suave, com assistência liga/desliga, e pesa quase o mesmo que uma bicicleta padrão, 37 libras. O Tenways CGO600 Pro usa transmissão por correia de carbono e freios a disco hidráulicos, exigindo manutenção mínima. Seu design é tão discreto que é quase impossível dizer à distância se se trata de uma bicicleta elétrica. O display da bicicleta é minimalista e o veículo pode ser ligado usando um código de acesso definido pelo usuário. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 A bicicleta perfeita para andar com crianças pequenas, para que não haja mais cansaço durante a viagem. Projetada para crianças ou adolescentes, a bicicleta elétrica Woom Up apresenta um design premium e três níveis de pedal assistido até 19 km/h. A bicicleta inclui um aplicativo fácil de usar e de fácil montagem e proporciona um passeio suave e confortável. Apesar do custo inicial, a qualidade de construção e os componentes são excepcionais, e esta bicicleta deverá ter algum valor de revenda quando o seu filho a superar. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 O Fiido O seu design elegante torna-a uma das bicicletas dobráveis ​​mais atraentes disponíveis. Você pode guardá-lo facilmente no porta-malas do carro, em um armário ou no canto do quarto. Quer fosse parte do meu deslocamento diário ou em algumas trilhas na Carolina do Sul, esta bicicleta se manteve firme. Mostre nossa opinião especializada



Galeria de fotos 1/1 Com um design futurista, o Async A1 Pro parece tão divertido quanto conduzi-lo. Seus recursos de ponta incluem uma tela de 5,5 polegadas e conectividade Bluetooth com LTE, o que significa que os usuários podem rastrear a bicicleta usando o recurso Find My Bike. Seu modo off-road permite velocidades de até 35 mph, proporcionando uma experiência de direção emocionante. Embora você possa usar o pedal assistido para prolongar a bateria, esta não é uma bicicleta que você compra para fazer exercícios, mas para emoções a toda velocidade, pois desafia a distinção entre bicicleta elétrica e motocicleta. Mostre nossa opinião especializada