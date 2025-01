A melhor câmera 360 de 2025

O que é uma câmera 360?

Uma câmera 360 é um dispositivo que usa duas ou mais lentes e sensores de imagem para registrar uma esfera de 360 ​​graus ao redor da câmera.

O que você pode fazer com vídeos e fotos em 360º?

Existem duas opções principais de conteúdo que você pode capturar com câmeras 360. A primeira, e mais comum, é editar os vídeos e fotos em versões “planas” que podem ser postadas em qualquer plataforma de mídia social. Então, por exemplo, você grava um vídeo 360 da sua caminhada e depois edita esse vídeo em um formato 9:16 para TikTok ou Instagram que mostra apenas os destaques da sua caminhada. O vídeo será altamente estabilizado (sem trepidação) e poderá incluir panorâmicas e zooms muito mais suaves e com aparência mais profissional do que é possível com uma câmera tradicional. Como a câmera captura tudo, você não precisa se preocupar para onde a câmera está apontando.

A outra opção é usar o conteúdo de 360 ​​graus como conteúdo de 360 ​​graus. Isso é mais limitado em termos de onde você pode postar e compartilhar. O Facebook e o YouTube são as maiores plataformas que suportam conteúdo 360º. As esferas fotográficas e as esferas de vídeo podem ser visualizadas em qualquer telefone, muitas vezes movendo o telefone como se fosse um visualizador “dentro” da imagem. Ou eles podem ser visualizados usando um fone de ouvido de realidade virtual onde você pode “olhar ao redor” como se estivesse lá. O Street View do Google usa uma câmera avançada de 360 ​​graus montada em um veículo, mas qualquer pessoa pode fazer upload de fotos em 360 graus para aumentar a cobertura.

As câmeras 360 são difíceis de usar?

De certa forma, as câmeras 360 são mais fáceis de usar do que as câmeras tradicionais. Não há “miragem”. Não é “apontar e disparar”, por assim dizer. Você segura a câmera e grava tudo. Isso não quer dizer que não haja uma curva de aprendizado para obter os melhores resultados, mas qualquer pessoa pode começar a tirar fotos e vídeos em 360° imediatamente. Insta360 e Kandao oferecem tutoriais em seus aplicativos para ajudar você a aproveitar ao máximo suas câmeras.

Por que a resolução do vídeo é tão alta? Minha TV é apenas 4K

Como a câmera grava tudo, a resolução adicional é vital para que o resultado fique bom. Veja desta forma: sua TV oferece 4K para reproduzir uma imagem do tamanho de uma janela. A câmera 360 grava isso mais tudo acima e abaixo da TV, e tudo ao seu redor, então precisa de muito mais pixels. Normalmente, essa filmagem é editada no aplicativo da câmera e transformada em algo que pode ser exibido em qualquer telefone ou TV. A parte 16:9 de um vídeo 8K 360 pode ser 4K ou até menos, dependendo de como você escolher editar o vídeo.

É necessária uma câmera 360º para passeios virtuais?

Uma câmera 360º é uma opção para passeios virtuais no estilo Matterport para imóveis. Como eles podem capturar tudo ao redor da câmera, geralmente são mais rápidos do que usar um suporte motorizado para o telefone.

É fácil danificar as lentes?

Sim! Destruí várias câmeras 360 com pequenas quedas que não incomodariam um telefone ou uma câmera de ação. Devido ao seu funcionamento, as lentes sobressaem do corpo da câmera. Portanto, se você deixá-lo cair em uma superfície dura, há uma boa chance de você rachar ou arranhar a lente, e isso aparecerá em todas as suas fotos e vídeos como uma mancha ou mancha escura ou algo pior, basicamente estragando tudo que você capturar.

Alguns modelos, como o Insta360 X4, oferecem protetores de lente removíveis. Vale a pena se você quiser proteger seu investimento ou se for ocasionalmente desajeitado. A maioria vem com estojos flexíveis, mas vale a pena procurar um estojo rígido se quiser guardar a câmera em uma mochila.

Qual é o melhor momento para comprar uma câmera 360?

Como muitos produtos, as câmeras costumam ter descontos na Black Friday e no Amazon Prime Days (mesmo se você comprar em outras lojas como Walmart e Best Buy). As câmeras normalmente também ficam mais baratas mais tarde em sua vida útil; portanto, seis a oito meses após o lançamento, você começará a ver descontos maiores. A Insta360 também tem um histórico de manter suas câmeras mais antigas em sua linha a preços mais baixos. Por exemplo, a X3, que é nossa escolha de orçamento atual, foi lançada em 2023 e ainda é uma ótima câmera por um preço mais baixo do que quando foi lançada.

Quais são as melhores empresas de câmeras 360?

O mercado para câmeras 360 é muito pequeno. Na verdade, existem três empresas principais: Insta360, Kandao e Ricoh. A Ricoh essencialmente inventou a categoria, mas ficou atrás do Insta360 e do Kandao nos últimos anos. Kandao fez algumas câmeras interessantes nos últimos anos, mas foi só com o QooCam 3 Ultra recomendado anteriormente que todas as peças se encaixaram. Insta360 é de longe o líder em sua categoria há muitos anos.

Outras empresas se aventuraram no espaço, incluindo Nikon, Kodak e a câmera de ação pesada GoPro com o Hero Max.

Que tal câmeras 360 com mais lentes e sensores?

As câmeras que recomendamos são todas câmeras de consumo. Existem modelos profissionais com lentes e sensores adicionais que oferecem fotos e vídeos com maior resolução. Todos estes são significativamente mais caros e estão fora do escopo deste guia.