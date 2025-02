A melhor câmera e mochila para 2025

Lowepro Freeline BP 350 AW: A bolsa de Lowepro tem um tamanho compacto que o torna ideal para excursões curtas de um dia ou passeios fotográficos pela cidade. Ele alimentará um laptop de 15 polegadas e você poderá acessar facilmente sua câmera nos bolsos laterais.

Manfrotto Advanced Be Free Backpack III: Esta mochila Manfrotto é uma opção sólida para uma mochila acessível que pode abrigar um corpo de câmera junto com algumas lentes. Não é especialmente confortável, mas para viagens curtas, o trabalho se sairá bem.

Vôo do revés mental 26L: A luz de fundo do Mindshift é uma excelente mochila geral para passear nas colinas com sua equipe de câmera. Ele é confortável, bem feito e suas costas se abrem completamente para revelar um interior considerável que conterá facilmente uma câmera e lentes e acessórios adicionais.

Valquíria tóxica: Feito pelo respeitado fabricante de tripé de três pernas, a bolsa Toxic Valkyrie é espaçosa, totalmente modular e possui um bolso para armazenar itens molhados, mantendo a engrenagem da câmera seca.

Lowepro Photosport 55L: Parece uma mochila regular de montanhismo, o Photosport 55L de Lowepro é idealmente voltado para fotógrafos que querem andar profundamente na montanha com a câmera. É generoso em seu tamanho, oferecendo espaço para sua câmera, barraca, saco de dormir e qualquer outra coisa que você precisa para sua aventura ao ar livre.

F-Stop Caxemira: A Caxemira F-Stop é uma mochila fotográfica especialmente leve que usa inserções de câmera de tamanhos diferentes para permitir que você personalize o design de acordo com a quantidade de engrenagens fotográficas a serem tomadas. Seu peso leve o torna confortável usar em caminhadas o dia todo.

THULE 32L COBERTO: A mochila secreta de Thule tem um espaço de tamanho modesto para uma pequena câmera sem espelho e lente adicional, com uma seção superior expansível que oferece muito espaço para empurrar uma jaqueta. É uma opção confortável e bastante elegante para os fotógrafos urbanos.

Pacote nomático de Pete McKinnon: O pacote nomático da Pete McKinnon Photography é resistente, confortável de usar e grande o suficiente para abrigar uma grande quantidade de equipamentos fotográficos para as sessões no local. É uma excelente opção se você precisar usar muitos óculos em uma viagem difícil e pronta.

Nomática de mochila Pete McKinnon: A versão menor do pacote nomático de Pete McKinnon, a mochila é feita dos mesmos materiais extremamente duráveis ​​e de borracha e possui um espaço interior generoso e personalizável. É uma excelente opção se você não precisar usar tanto equipamento.

Hawkesmill St James Messenger: Com seu hardware personalizado, couro real e tela de fabricação escocesa, a bolsa de mensagens Hawkesmill é uma bela mistura de luxo e praticidade.