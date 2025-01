A melhor frigideira antiaderente para 2025

Existem alguns testes simples que realizo em panelas antiaderentes para medir o aquecimento uniforme, o nivelamento da superfície, bem como as propriedades antiaderentes de cada panela e sua capacidade de liberar alimentos.

Ovos fritos e tortilhas: o clássico antiaderente

O primeiro, e possivelmente o mais importante, teste mostra-nos quão bem cada frigideira liberta alimentos pegajosos, incluindo ovos e panquecas. Cozinhei um ovo frito e uma omelete de ovo batido em cada um. A esperança é que todos liberem completamente a comida depois de cozida e deixem o mínimo de comida possível. Na verdade, todas as frigideiras soltaram bem os ovos durante o teste e nenhuma frigideira falhou. No entanto, houve algumas pequenas variações no desempenho. As panelas que selecionei como minhas principais escolhas em cada categoria tiveram desempenho igual ou melhor que a média.

Este é o impulso que você pode esperar de uma boa frigideira antiaderente. David Watsky/CNET

Panquecas revelam tudo. Bem, muito de qualquer maneira.

Também cozinhei uma panqueca do tamanho de uma frigideira em cada frigideira, um teste que tem dupla função. Além de iluminar a não pegajosidade de uma panela, também mostra como uma panela aquece e cozinha de maneira uniforme.

Depois de carregar uma frigideira fria com uma xícara de massa de panqueca, liguei o fogo e deixei cozinhar por dois minutos. Normalmente você adicionaria massa de panqueca a uma frigideira pré-aquecida, mas aqui quero que a massa seja distribuída uniformemente e colocada na frigideira antes de cozinhar, para que eu possa realmente ver se há pontos quentes ou frios. Tirei a panqueca da frigideira e virei de cabeça para baixo. Sim, foi um assunto complicado, mas o que foi revelado do outro lado foram gradientes de panqueca que esclarecem a capacidade de cada panela de cozinhar uniformemente em sua superfície.

Dourar uma panqueca nos mostra como uma frigideira cozinha de maneira uniforme e como ela libera um alimento notoriamente pegajoso para o café da manhã. David Watsky/CNET

Outras considerações

Ao realizar esses testes, também tenho o cuidado de levar em consideração outros fatores, como tamanho geral, peso e equilíbrio de uma panela no fogão. Também levo em consideração a altura e o ângulo de inclinação de suas laterais, bem como o ângulo e a construção do cabo. É certo que alguns desses fatores são subjetivos, especialmente o conforto do manuseio, por isso pode fazer sentido encontrar uma loja de utensílios de cozinha e experimentar vários cabos antes de fazer a seleção final.

Pode parecer uma coisa pequena, mas o ângulo da alça pode fazer uma grande diferença na hora de manobrar a panela. Gosto da inclinação sutil do molde Misen. A capa de borracha era boa para minha mão. David Watsky/CNET

Durabilidade de revestimentos antiaderentes.

Este é um fator mais complicado de avaliar. No final das contas, você desejará que seu revestimento antiaderente dure o máximo possível, mas só será capaz de medir isso com o uso consistente ao longo do tempo. Na minha experiência, panelas antiaderentes decentes duram de três a quatro anos antes de realmente começarem a quebrar. Embora eu não tenha o luxo de testar a durabilidade de cada panela durante esse período de tempo, eu me aprofundo nas análises de cada panela para ver se há algum sinal de alerta ou padrão que possa sugerir que eles corroem mais rápido.

Se a sua frigideira antiaderente estiver assim, é hora de procurar uma nova. David Watsky/CNET

Embora nenhuma frigideira antiaderente dure para sempre, nossa principal escolha é a misen bem como o Conjunto totalmente vestido Possuem três camadas de revestimento antiaderente que possivelmente lhes proporcionarão uma vida útil mais longa.

O preço foi um dos fatores mais importantes.

Devido à sua curta vida útil, seria sensato não gastar uma fortuna em uma frigideira antiaderente. Além do HexClad, que oferece uma superfície híbrida exclusiva destinada a resistir a utensílios de metal e ao desgaste, não recomendo gastar mais de US$ 60 ou US$ 70 em uma única frigideira antiaderente.

Se você comprar muito barato (panelas abaixo de US$ 40 ou mais), descobrirá que os revestimentos antiaderentes começarão a corroer muito mais rápido e precisará substituí-los mais cedo. Já cometi esse erro antes e não vale a pena economizar apenas alguns dólares.

Custo e valor foram alguns dos maiores fatores determinantes que considerei ao escolher as melhores panelas antiaderentes para 2024.