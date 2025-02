A melhor fritadeira e muito mais para sua festa de observação do Super Bowl

Você pode mexer com uma fritadeira para fazer asas, batatas fritas, poppers e outro jogo clássico do dia do jogo, mas com frades aéreos na mistura, por que você? Economize muito desordem e calorias e obtenha resultados estranhamente semelhantes a fritar com uma fritadeira. A cozinha da super convecção elimina o exterior de alimentos para um córtex crocante sem queimar ou cozinhar demais. Você está conversando com uma frigideira completa e, honestamente, essas coisas não poderiam ser mais fáceis de usar. Além disso, sua casa não cheira a um caminhão de comida de carnaval mais tarde.

Você pode pagar muito mais do que US $ 47 por uma fritadeira se quiser muitas configurações e características elegantes, mas essa fritadeira analógica do chefman de quase 4 quartos tem excelentes críticas e capacidade de cozimento suficiente para conter o lote da gangue.