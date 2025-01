A melhor torradeira de fritura 2025

Fritando asas de frango

Essas asas de frango cozidas na fritadeira ninja eram beleza. David Watsky/Cnet

Asas de frango são quase universalmente amadas e um artigo muito popular para o Outdoor. O objetivo de uma asa frita de ar é crocante e a pele com um suculento por dentro. Para testar a capacidade de frito de ar de cada forno, cozinhei três asas congeladas no ar para 450 F por 30 minutos, girando -as a cada 10 minutos. Deixei cada forno chegar ao pré -aquecimento completo antes de colocar as asas e depois fotografá -las imediatamente depois de tirá -las. Naturalmente, eu também tentei, quando estavam com frio o suficiente para comer.

O sucesso aqui depende do fogo alto e da boa circulação do ventilador daquele ar quente, o que significa uma culinária mais rápida. Quanto mais rápida uma fritadeira é cozida e mais eficaz a super convecção, mais rápido será a pele externa, o que torna menos provável que o frango esteja seco por dentro.

O forno ninja alimentar venceu a grande guerra de ala por uma caneta, com as asas crocantes após 30 minutos. Eles também eram perfeitamente suculentos por dentro e não tinham uma queima visível real. O Cuisinart também acertou o teste da asa, mas, na realidade, tive que puxá -los após cerca de 25 minutos porque eles estavam completamente terminados. Eles até tinham uma pele queimada, mas não o suficiente para me incomodar. Breville e Crux também correram bem com uma boa pele de ouro e crocante, enquanto o KitchenAid terminou em sexto e o sétimo calfalón com não o suficiente ouro ou crocante para o meu gosto.

Fria a ar francês fritura

Os Ninja e Breville cozinharam batatas fritas para um marrom dourado mais rápido sem queimar. David Watsky/Cnet

Este segundo teste de fritadeira de ar foi projetado para iluminar a potência e a velocidade pura da função de frito de ar de um forno individual, mas também sua capacidade de cozinhar uniformemente. Coloquei um punhado de batatas fritas congeladas (estilo do McDonald’s) no ar frito a 450 F e cronometei a velocidade com que cada um chegou à cor marrom dourada que todos cobiçamos. Como a cozinha rápida e a conveniência são as principais características da camada aérea da bancada, mais rápido é melhor. Todos os assuntos do forno (exceto o Cuisinart) chegaram à doação desejada eventualmente, mas alguns executaram a tarefa muito mais rápida e consistente do que outros.

Breville venceu o teste Fry com batatas fritas perfeitamente douradas em seis minutos. Coloquei o ninja a uma temperatura ligeiramente mais baixa (390 f) de acordo com seu manual e, em oito minutos, tive batatas fritas perfeitas (um segundo lugar muito perto e provavelmente teria vencido ou empatado se tivesse estabelecido a 450 f). KitchenAid também levou oito minutos com 450 F, enquanto o Crux levou nove minutos para chegar lá e o Calphalon levou 12. O Cuisinart foi realmente o mais rápido com apenas três minutos, mas queimou as bordas das batatas fritas e não cozinhou uniformemente. Nesse ponto, comecei a suspeitar que o Cuisinart tem uma função de fritadeira de ar incomumente intensa, para melhor ou para pior.

Salmão assado

Breville e Ninja foram os únicos fornos que ensinaram qualquer tipo de casca após quatro minutos. David Watsky/Cnet

Para testar a grelha, escovei um filé de salmão de 4 asas com uma mistura de mostarda, azeite e açúcar mascavo. Após o forno pré -aquecido, coli o salmão sob a grelha a cerca de 5 cm do topo e o deixei lá por quatro minutos antes de removê -la do forno para uma sessão de fotos.

A chave que procurei aqui foi o quão bem todas as grades importavam um córtex caramelizado no topo do peixe. Alguns fornos, como Calfalon e Cuisinart, dificilmente mostraram sinais de ouro, enquanto Ninja e Breville entregaram uma boa cor e o início de um bom córtex. Decidi que eles compartilhariam a fita azul para este teste. O KitchenAid e o Crux mostraram um pouco de ouro, aterrando -os em terceiro e quarto lugar.

Torradas antigas e planas

Calphalon e Ninja fizeram toas muito bonitos que coincidiram com seus preços médios, mas os ninjas (na foto) fizeram isso no meio do tempo. David Watsky/Cnet

Esse teste foi para ver quão precisos são as torradeiras de um forno específico e a rapidez com que podem brindar. Atacei uma fatia de pão em cada torradeira e coloquei no meio. Eu não avaliei esse teste tão fortemente quanto os outros porque, na verdade, qualquer um desses fornos o levará à natureza desejada, pode levar mais (ou menos) tempo, algum toque -up ou aprendizado dos preços para obtê -lo . Como você quer.

O tempo em que todo tempo de cozimento foi para o preservação “médio” em cada forno variava de maneira bastante significativa, o que variava de mais de seis minutos para o Calfalón a apenas três e meio para o ninja. Como os dois eram, esses dois produziram os TOAs mais uniformes e atraentes que correspondiam ao preservação, mas o ninja (vencedor) o fez no meio do tempo. Breville, KitchenAid e Crux mal forneceram o pão quando ele se ajustou ao médio, o que significa simplesmente que ele teria que usar uma configuração mais escura, enquanto o Cuisinart assou o pão.

Biscoitos assados

Ninja e Breville empataram no concurso de biscoitos quando os dois fornos foram quase perfeitos resultados. David Watsky/Cnet

Em seguida, eu queria ver como cada forno poderia alcançar e manter uma temperatura, e assar um biscoito é um teste perfeito para isso. Deixei uma colher esférica de massa de biscoito de pedágio em papel manteiga e bati um em cada forno no rack central durante o tempo e a temperatura recomendados (350 F por 10 minutos).

A corrida de biscoitos foi um final de foto entre Ninja e Breville, que proporcionou resultados quase perfeitos. O biscoito de Cuisinart estava sobrecarregado, assim como o quid (embora apenas um pouco), enquanto o biscoito de KitchenAid estava um pouco mais baixo.

Teste de pré -aquecimento

Outra grande atração para usar um forno de bancada sobre o forno grande é a velocidade na qual é pré -aquela. Durante o forno de biscoito, cronometei a cada forno para ver a rapidez com que chegou a 350 F.

O ninja Foodi soprou todos os outros, pré -aquecendo 350 F em um raio de 50 segundos. A maioria dos outros registrou cerca de três minutos e meio, enquanto o maior Breville levou cinco minutos em temperatura. Não fiz um teste oficial para o pré -aquecimento da fritadeira, mas notei que o Calfalón levou notavelmente mais do que os outros para chegar a 450 F em Fry Air.

Teste de consistência de precisão e temperatura

Esta é uma das funções mais importantes para qualquer forno, especialmente se você planeja fazer alguma luz. Se um forno não puder manter uma temperatura precisa e consistente, torna as seguintes receitas muito mais difíceis e sempre ajustarão e venderão sua comida para garantir que você não queime. Eu usei termoncos para ler a temperatura interna do forno enquanto assava por 10 minutos a 350 F. Eu poderia obter uma leitura média de temperatura durante a duração do forno, mas também vi o termômetro em tempo real para ver quanta flutuação ocorreu durante o chef .

O KitchenAid venceu este teste com uma leitura média de 350 F no nariz e com muito pouca flutuação. O ninja (343 F de temperatura média), Cuisinart (346 F) e Breville (345 F) também funcionaram bem, embora Breville tenha começado muito quente e depois tenha abaixado novamente. Os dois finalistas do último lugar foram o Crux, que corria quente (365 F) e Calpahlon, que corria fria (337 f). Ambos também foram os mais inconsistentes em todo os bolos.

Limpeza e cuidado

Um recurso de design inteligente permite que você entre no forno ninja e dê uma boa limpeza. David Watsky/Cnet

Exceto pelo ninja (mais sobre isso em um segundo), não há nada particularmente incomum em cuidar ou limpar esses fornos. Eles têm interiores de dinheiro padrão de vários tamanhos feitos de aço inoxidável que exigirão esfoliantes e toalhetes regulares. Cada forno também possui uma bandeja de migalha removível, a cofre da máquina de lavar louça para pegar batatas fritas caídas e peças tostadas.

Agora de volta ao ninja. Devido ao interior compacto, este forno é definitivamente mais propenso a respingos e manchas, especialmente ao fazer alimentos com gordura e gordura, como asas. Felizmente, existe um recurso de design inteligente que permite que todo o piso inferior do forno ninja dobre para que ele possa entrar no interior com um pano ou um travesseiro brilhante e limpá -lo. Estou certo de que o ninja exigirá uma limpeza mais frequente do que os outros. Se isso não é algo que você é diligente, certamente é algo a considerar.