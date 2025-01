A melhor TV de 43 polegadas para 2025

Com todos os televisores disponíveis hoje e todos os termos técnicos e jargões associados à tecnologia da televisão, pode ser difícil descobrir o que é importante. Aqui está um guia rápido para ajudar a reduzir a confusão.

Preço: As TVs variam de preço de US $ 100 a mais de US $ 2.000. As telas menores são as marcas mais baratas e conhecidas são mais caras e gastar mais dinheiro também pode obter uma melhor qualidade de imagem. A maioria das televisões de nível básico tem uma imagem boa o suficiente para a maioria das pessoas, mas as televisões duram muito tempo, por isso pode valer a pena gastar mais para obter uma imagem melhor. Também é melhor comprar uma TV no outono, quando os preços são mais baixos.

Tamanho da tela: Sabemos que ele está procurando uma TV de 43 polegadas, mas temos que dizer que maior é melhor em nosso livro. 43 polegadas é o nosso tamanho mínimo recomendado para um quarto pequeno. Se você deseja uma TV para uma sala que seja algo diferente, recomendamos que você suba pelo menos 55 polegadas e 65 polegadas ou maior é o melhor. Mais do que qualquer outra “característica”, avançar no tamanho da tela da TV é o melhor uso do seu dinheiro. Uma das queixas mais comuns após a televisão que ouvimos é de pessoas que não eram grandes o suficiente. E quase nunca ouvimos pessoas reclamando que a TV é grande demais.

Habilidade: Entre as televisões de nível básico, o recurso mais importante é que tipo de sistema de televisão inteligente usa a TV. Entre os modelos de alcance médio, procure um recurso que inclua a atenuação da matriz completa e mini seca e uma taxa de atualização de 120Hz, que (diferentemente de alguns outros extras) ajudam a melhorar a imagem em nossa experiência. E entre as televisões altas, a tecnologia OLED é sua melhor opção.

Para mais dicas de compra de TV, consulte nosso guia sobre como comprar uma TV.