A Microsoft afirma que o avanço da falha quântica – mas alguns físicos são céticos

Com seus computadores quânticos “topológicos”, a Microsoft pretende alcançar escalas úteis mais rapidamente do que as tecnologias concorrentes

A Microsoft anunciou que criou os primeiros “qubits topológicos” – um meio de armazenar informações quânticas que, segundo a empresa, subjacentes a uma nova geração de Computadores quânticos. Máquinas Topologia baseada deve ser mais fácil de construir em larga escala do que as tecnologias concorrentes, pois elas devem proteger melhor as informações do ruído. Mas alguns pesquisadores são céticos sobre as afirmações da empresa.

O anúncio ocorreu em um comunicado à imprensa de 19 de fevereiro, contendo alguns detalhes técnicos – mas a Microsoft diz que ele revelou alguns de seus dados a especialistas selecionados em uma reunião em seu centro de pesquisa em Santa Barbara, Califórnia. “Aposto que eles veem o que pensam que vêem?” Não, mas parece muito bom “, disse Steven Simon, físico teórico da Universidade de Oxford, no Reino Unido, que foi informado dos resultados.

Ao mesmo tempo, a empresa publicou resultados intermediários – mas não uma prova da existência de qubits topológicos – 19 de fevereiro Natureza.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Fio supercondutivo

Os estados topológicos são estados coletivos de elétrons em um material resistente a ruído, como é a maneira pela qual dois links em uma cadeia podem ser movidos ou virados um do outro enquanto permanecem conectados.

O Natureza O artigo descreve experimentos em um dispositivo “nanofil” super abordado no arseniure de índio. O objetivo final é acomodar dois estados topológicos chamados Majorana Zap ZoneParticsum em cada extremidade do dispositivo. Como os elétrons em um supercondutor são emparelhados, um elétron adicional e não remunerado será introduzido, formando um estado excitado. Esse elétron existe em um estado “realocado”, que é compartilhado entre as duas quase -particulares majorana.

O documento relata medidas sugerindo que o nanofil está realmente hospedando um elétron adicional. Esses testes “não garantem, por si só”, que o nanofio acolhe duas quase quase majorana, alerta os autores.

De acordo com o comunicado de imprensa, a equipe realizou as experiências de seguir -up, nas quais eles gêmeam dois nanofils e os colocaram em uma superposição de dois estados – um com o elétron adicional no primeiro nanofil e o outro com o elétron no segundo nanofil . “Construímos um qubit e mostramos que você pode não apenas medir a paridade em dois fios paralelos, mas uma medida que dobra os dois filhos”, disse o pesquisador da Microsoft, Chetan Nayak.

“Não há dunk de slam, ou seja, a experiência”, que os qubits são feitos de estados topológicos “, explica Simon. (Uma afirmação de ter criado majorana estados, fabricado por uma equipe financiada pela Microsoft com sede em Delft, na Holanda, foi retraído em 2021.) A prova final virá se os dispositivos funcionarem conforme o esperado quando estiverem em uma escala, acrescenta ele.

Anúncio antecipado

Alguns pesquisadores criticam a escolha da empresa para anunciar publicamente a criação de um qubit sem publicar evidências detalhadas. “Se você tem novos resultados não conectados a este documento, por que não espera até ter equipamentos suficientes para uma publicação separada?” “Sem ver os dados adicionais de acordo com a operação que não é muito para comentar”, explica Georgios Katsaros, físico do Instituto Austríaco de Ciência e Tecnologia de Klosternuburg.

“Estamos comprometidos em abrir a publicação de nossos resultados em tempo hábil, enquanto protege a propriedade intelectual da Companhia (propriedade intelectual)”, explica Nayak.

A Microsoft também compartilhou um roteiro para adquirir suas máquinas topológicas e demonstrar que elas podem realizar cálculos quânticos2. Vincent Mourik, físico do Helmholtz Research Center em Jülich, Alemanha, cujas preocupações contribuíram para levar à retração anterior, é cético em relação a todo o conceito. “Em um nível fundamental, a abordagem para a construção de um computador quântico baseado em qubits topológicos de majorana porque está preenchido com a Microsoft não funcionará”.

“Embora realizemos mais tipos de medições, ficará mais difícil explicar nossos resultados com modelos não -copológicos”, explica Nayak. “Pode não haver um único momento em que todos estiverem convencidos. Mas explicações não -copológicas exigirão cada vez mais ajustes finos. »»

Este artigo é reproduzido com permissão e foi Primeira publicação 19 de fevereiro de 2025.