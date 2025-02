A misteriosa rede de plantas pode ser mais má do que pensávamos

Quando a “Web em escala de madeira” era descrito pela primeira vez no jornal Natureza Em 1997, nossa visão da vida vegetal levou uma colheita utópica. Mas um novo artigo sugere que essa rede de comunicação entre as plantas pode não ser tão altruísta, afinal – e pode até ser usada para sabotagem.





As plantas podem enviar e receber sinais químicos, ajudados pelo Mycorrhizier Redes de fungos que conectam suas raízes sob o solo. Esse fenômeno era descrito por O ambientalista da floresta Suzanne Simard e seus colegas há quase três décadas atrás e agora são carinhosamente conhecidos como a “Web em escala de madeira”.





Quando uma lagarta dá uma mordida em uma folha de tomate, por exemplo, Os cientistas observaram Que uma fábrica vizinha, conectada à primeira por uma rede micorrízica, aumentará a produção de enzimas alcoólicas em seu arsenal genético.





É fácil supor que a planta sob ataque emite ativamente um sinal de alerta para seus vizinhos, como um personagem de filme de terror preso em uma armadilha: “Esqueça-me-me-salva-me!” E é quantas pessoas interpretaram esse fenômeno.





Mas um trio de biólogos da Universidade de Oxford e da Vrije Universiteit Amsterdã (visto) suspeita que essa visão das comunicações vegetais possa ser um pouco rosa demais.

“Não é contestado que as informações sejam transferidas. As organizações detectam e processarão constantemente informações sobre seu ambiente”, ” disse Viu o biólogo evolutivo Toby Kiers.





“A questão é se as plantas enviam ativamente sinais para se impedir.





A equipe usou modelos matemáticos para tirar os possíveis motores escaláveis ​​do suposto sistema de sinalização de aviso.





É lógico que as plantas possam evoluir para recuperar sinais de angústia entre seus entes queridos e responder com as defesas: a capacidade física para ajudá -lo a conjurar seu próprio ataque de lagarta mesmo antes de ocorrer.





Mas a fábrica que emite esse sinal não se beneficia necessariamente dessa interação. A modelagem de equipes mostrou que dar a seus vizinhos essa vantagem poderia realmente causar mais danos à planta do que bem. As pressões em evolução em sua modelagem, como a concorrência com plantas vizinhas por nutrientes e luz solar, fazem com que ela seja selecionada contra uma linha tão altruísta.

“De fato, é geralmente mais provável que a seleção empurre o comportamento das plantas na direção oposta – com plantas sinalizando um desonesto em um ataque que não ocorreu ou removendo um sinal de ataque” para escrever.





“Por exemplo, as plantas podem salientar que ocorre um ataque herbívoro, mesmo quando nenhum herbívoro está presente”. disse Teórico evolutivo da Universidade de Oxford Thomas Scott.





“As plantas podem se beneficiar da sinalização desonesta, porque prejudica seus concorrentes locais, incentivando -os a investir em mecanismos de defesa herbívoros caros”.





No entanto, a natureza pode selecionar com muita frequência a lagarta chorando. Se as mentiras são suficientemente prolíficas, as plantas podem interromper completamente mensagens de “confiança” de seus vizinhos.





De qualquer forma, sempre vemos exemplos do que é frequentemente interpretado como “sinalização honesta” repetidamente no mundo das plantas. Com base em seus modelos, os autores por que deve haver outra vantagem evolutiva, além do altruísmo, em jogo.





Uma opção é que é muito difícil para uma planta sitiada silenciar o grito químico que inadvertidamente avisa seus vizinhos sobre o ataque em questão.





“”Por exemplo, na natureza, pode ser muito caro ou até impossível remover todos os índices de ataque herbívoros, dado o volume e a diversidade desses índices, cruzou redes de ar ou fúngicas “,” Os autores escrevem.





Outra opção é que os cogumelos – não as plantas – enviam os sinais de aviso, puxando a alavanca em uma espécie de subsolo Problema de transporte. Eles têm um interesse direto em garantir a sobrevivência de tantas plantas hospedeiras quanto possível, em vez de proteger apenas uma.





Talvez, de certa forma, a “Web em escala de madeira” tenha mais em comum com a nossa Internet do que gostaríamos de admitir: também pode ser agredida por desinformação e interesses egoístas.

A nova pesquisa foi publicada em Anais da Academia Nacional de Ciências (PNA).