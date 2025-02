A mudança climática chega para o seu chocolate, descubra o estudo

No ano passado, as mudanças climáticas levaram semanas de temperaturas a cultivar nos países da África Ocidental subjacentes ao suprimento global de chocolate, tomando colheitas e provavelmente atraindo preços recordes, anunciados quarta -feira na quarta -feira, pesquisadores.





Os agricultores da região – que representam cerca de 70% da produção global de cacau – lutaram contra o calor, doenças incomuns e precipitação nos últimos anos, que contribuíram para o declínio na produção.





Isso causou uma explosão do preço do cacau, produzido a partir de grãos de cacau, e é o principal ingrediente do chocolate.

UM Novo relatório descobriram que “as mudanças climáticas, principalmente devido à combustão de petróleo, carvão e metano, fazem com que as temperaturas mais quentes se tornem mais frequentes” na Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria.





O estudo, do Grupo Independente de Pesquisa Climática Central, revelou que a tendência estava particularmente marcada na Costa do Marfim e Gana, os dois maiores produtores de cacau.





Usando dados de observação de 44 zonas de produção de cacau na África Ocidental e modelos de TI, os pesquisadores compararam as temperaturas atuais com uma falsificação de um mundo sem os efeitos das mudanças climáticas.





Eles examinaram a probabilidade dessas regiões enfrentadas com temperaturas acima de 32 graus Celsius (89,6 Fahrenheit) – acima dos níveis considerados ideais para o cacau.





O relatório calculou que, na última década, a mudança climática havia adicionado três semanas adicionais de mais de 32 ° C na Costa do Marfim e Gana durante a principal temporada de crescimento entre outubro e março.





No ano passado, o ano mais quente do mundo, eles descobriram que as mudanças climáticas resultaram em temperaturas acima de 32 ° C por pelo menos 42 dias em dois terços das áreas analisadas.





Os pesquisadores disseram que “o calor excessivo pode contribuir para uma redução na quantidade e qualidade da colheita”.





Muitos outros fatores também afetam potencialmente o cacau e o aumento dos preços, observou, em particular as infestações da bainha, esquemas de precipitação, contrabando e extração ilegal.





A Christian Aid publicou pesquisas separadas na quarta -feira sobre a vulnerabilidade dos agricultores de chocolate e cacau a mudanças no clima e nos extremos impulsionados pelo aquecimento global.





A organização de caridade britânica disse que as condições na África Ocidental foram lançadas por extrema precipitação e colheitas estragadas durante a estação seca em 2023 até a seca em 2024.





“O crescimento do cacau é uma subsistência vital para muitas das pessoas mais pobres do mundo e as mudanças climáticas causaram isso sob uma séria ameaça”, disse Ojigho, diretor de políticas públicas e campanhas públicas da Christian Aid.

Ameaça existencial

A falha das culturas ajudou a levar a um aumento meteórico nos preços do cacau desde o final de 2023 nos mercados de Londres e Nova York, onde essas mercadorias são trocadas.





Os preços do cacau de Nova York foram superiores a US $ 10.000 por tonelada na quarta-feira, abaixo de um pico de mais de US $ 12.500 em meados de dezembro.





Os preços de Nova York oscilaram em grande parte entre US $ 2.000 e US $ 3.000 por tonelada por décadas.





Em janeiro, o chocolate suíço Lindt & Spruengli disse que aumentaria os preços novamente este ano para compensar o aumento dos custos de cacau.





Narcisa Pricope, professora da Universidade Estadual do Mississippi, disse que a colheita está enfrentando uma “ameaça existencial” em grande parte devido a condições cada vez mais secas nas regiões produtoras de cacau.





Pricota fez parte da recente pesquisa da Convenção das Nações Unidas para lutar contra a desertificação, que revelou que mais de três quartos da terra da Terra se tornaram mais secos nos últimos 30 anos.





As emissões de gases de efeito estufa que aquecem o planeta são o maior motor dessa aridez, disse ela em um comentário sobre a conversa na segunda -feira, mas as práticas que degradam solos e natureza também desempenham um papel importante.





“A ação coletiva contra a aridez não é apenas salvar chocolate-é uma questão de preservar a capacidade do planeta de manter a vida”, disse ela.

