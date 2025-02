A mulher desenvolve lesões renais a partir do copo menstrual em casos raros

Como muitos se afastam de almofadas e selos – devido a produtos químicos tóxicos, resíduos ou preço – Os copos menstruais emergem como uma opção mais verde, mais barata e mais fácil.

Esses copos de silicone flexíveis são tão seguros e eficazes quanto outros produtos para coletar fluido menstrual, de acordo com muitos estudos, mas a escolha da forma e tamanho corretos é importante por mais razões do que evitar vazamentos.





Um novo estudo de caso detalha uma conseqüência rara, mas séria, do uso de um copo menstrual muito grande ou mal posicionado. Isso é algo que usuários e médicos devem estar cientes, dizem que os urologistas Clara Maarup Prip e Lotte Kaasgaard Jakobsen, da Universidade Aarhus, na Dinamarca.





O relato de caso deles implica um jovem paciente no início dos anos trinta, que começou a notar sangue em sua urina e dor no abdômen e no lado dela. Seis meses após o início dos sintomas, uma varredura revelou inchaço no rim direito e no ureter, que é o tubo que transporta a urina para a bexiga.





Apenas nesse estágio crítico, as imagens mostravam as bordas de um copo menstrual abrindo a abertura do ureter e comprimindo -a.

Porque o ureter Passar perto da parede vaginal Na parte de trás da bexiga, a mulher foi convidada a evitar usar um copo menstrual durante seu próximo ciclo.





Os copos menstruais são projetados para aspirar nas bordas da parede vaginal, mas se se esforçarem demais, poderão comprimir o ureter.





Quando o jovem paciente voltou para outra varredura depois de um mês para não usar um copo menstrual, seu inchaço dos rins caíra e seus sintomas haviam desaparecido.





“O alívio completo dos sintomas e a regressão de (inchaço) apoiaram o diagnóstico de trabalho que o copo menstrual obstruiu mecanicamente o ureter direito”. concluir Maarup Prip e Jakobsen.





Durante um exame, seis meses depois, o paciente apenas apontou o uso do copo menstrual várias vezes durante a natação, por medo de bloquear seu ureter novamente.





Mas mesmo que um paciente esteja sofrendo um resultado semelhante, isso não significa que ele nunca mais poderá usar um copo menstrual.





Os autores do estudo de caso atual explicam que os sintomas de seu paciente foram devidos ao “posicionamento incorreto” de seu copo menstrual. No caso de uma bacia que se inclina, por exemplo, alguns Fornecedores de seções menstruais conselho Posicione -o mais baixo no canal vaginal.

Apenas um Poucos outros estudos de caso de um copo menstrual que leva ao ureter existente na literatura científica, e a maioria dos impactos foi facilmente corrigida.





Todos os pacientes envolvidos relataram dor nas costas ou no abdômen e mostraram inchaço do rim na tomografia computadorizada. Depois de parar de usar um copo menstrual, seus sintomas desapareceram.





Em três casos registrados, os pacientes disseram que usaram um copo menstrual sem sintomas depois de entender como posicioná -lo. Um paciente trocou seu velho com um copo menor.

À medida que os copos menstruais ganham popularidade, os autores deste estudo dizem que é importante que os pacientes estejam cientes de como usar esses produtos corretamente e o que pode indicar complicações graves.





“Embora isso seja bastante raro, as mulheres devem ser levadas em consideração sintomas que precisam de cuidados médicos, incluindo dor na parede lateral, abdominal e / ou (sangue na urina)”. para escrever Maarup Prip e Jakobsen.





“É importante escolher o tamanho e a forma do copo e inseri -lo corretamente para evitar complicações”.

O estudo foi publicado em Relatos de caso do BMJ.