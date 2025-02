A música de baleia revela semelhanças estranhas com a fala humana, encontre cientistas

Dois novos estudos encontraram uma sofisticação estranhamente humana em canções de baleias, o que coloca noções em nossa excepcionalidade e potencialmente na luz da evolução da linguagem.





Algumas baleias podem corresponder ou até ir além da eficácia do nosso discurso, um dos estudos revelou, com as baleias jubarte (Novaeangliae megaps) Fornecer a competição mais próxima.





No segundo estudo, os pesquisadores relatam que as músicas jubarte aderem a uma estrutura estatística considerada como uma característica da linguagem humana.





“Esses resultados questionam as hipóteses longas sobre o caráter único da linguagem humana, descobrindo pontos comuns profundos entre as espécies distantes em evolução”, “ disse Simon Kirby, professor de evolução da linguagem da Universidade de Edimburgo.





Além de nos impressionar e humilhar, as capacidades das baleias podem nos ajudar a entender melhor a linguagem de outros animais e nossos. Um conjunto crescente de pesquisas sugere que muitas espécies têm sistemas complexos de comunicação, e muitas têm qualidades anteriormente consideradas apenas humanas.





No documento de eficiência, o Ethologist e o cientista de TI Mason Youngblood, da Universidade Stony Brook, usaram um par de leis linguísticas para examinar a eficiência de 51 idiomas humanos e 65.511 sequências de cães de baleias.





A seleção natural promove uma comunicação eficiente, observe o Youngblood, que ajuda os indivíduos a compartilhar informações vitais de maneira rápida e simples.





Sinais complexos podem transmitir mais, ele reconhece e a redundância garante transmissão precisa, mas essas vantagens não são gratuitas. A moagem leva tempo e energia preciosos e podem atrair predadores.





Para quantificar a eficácia da comunicação humana e de baleia, Youngblood usou dois princípios linguísticos: Lei Menzerath E Lei ZIPF abreviação.





De acordo com a lei de Menzerath, a eficiência aumenta quando sequências mais longas, como palavras, sentenças ou músicas, são compostas de elementos mais curtos, como palavras, fonemas ou notas, explica Youngblood.





Pela lei da abreviação ZIPF, um sistema de comunicação é mais eficaz se os elementos usados ​​com frequência – como palavras, fonemas e notas – forem mais curtos.





Youngblood aplicou as duas leis às seqüências de vocalização de 16 espécies de cetáceos, incluindo baleias, bem como golfinhos e outras baleias dentadas. Como comparação, ele também avaliou 51 idiomas humanos.





As chamadas de 11 das 16 espécies mostraram a lei de Menzerath tanto quanto o discurso humano.





As exceções eram orcas (Orcinus orca), Os golfinhos de Hector (Cephalorhynchus hectorti), Dolphins de Commerson (Cephalorhynchus Carrsonii), Os golfinhos de Heaviside (Cefalorhynchus heavisidii) e as baleias certas do Pacífico Norte (Eubalaena Japanica).





A maioria das espécies não exibiu a lei de abreviação do ZIPF, relata Youngblood. Ele acabou de aparecer nas baleias jubarte e azul (Musculus de Balaenoptera), com apenas inchaços competindo com o abraço da lei pela humanidade.

Para o segundo estudo, os pesquisadores se concentraram em canções de baleias jubarte, aplicando métodos quantitativos tradicionalmente usados ​​para avaliar a fala em bebês humanos.





Pesquisa anterior identificou um atributo específico da linguagem humana que parece ajudar a aprender e promover a preservação das línguas. As unidades estruturalmente coerentes de um idioma exibem uma distribuição de frequência governada por uma lei de energia chamada distribuição zipfiana.





Isso parece ajudar os bebês a aprender um idioma com mais facilidade, pesquisadores do novo estudo observaçãoE “provavelmente melhora a preservação precisa da linguagem entre gerações”.





As músicas de bump também são complexas, geralmente de componentes hierárquicos aninhados. Por exemplo, as baleias criam frases usando elementos sonoros individuais e repetem frases para formar temas e montar temas para criar músicas.





Os solavancos também transmitem canções culturais, como fazemos com o idioma. Se as propriedades estatísticas das línguas humanas evoluíram para uma transmissão cultural mais fluida, os autores dizem que sinais semelhantes devem aparecer nas canções de baleia.





Para testar essa idéia, eles analisaram oito anos de gravações de jubarte com técnicas de segmento de palestras projetadas para uso com bebês humanos.

As músicas de baleia alta alta têm a mesma estrutura estatística que a linguagem humana, oferecendo uma visão geral das origens da comunicação complexa. Saber mais: pic.twitter.com/hwfadxo0jn – Notícias da Science (@NewsFromScience) 13 de fevereiro de 2025

Isso revelou uma estrutura oculta nas músicas, incluindo sub -seqüências estatisticamente coerentes cuja frequência seguiu uma distribuição zipfiana – recursos encontrados em todas as línguas humanas.





Os comprimentos da subsência também aderem à lei de brevidade do ZIPF, adicionam os pesquisadores, o que indica que as unidades linguísticas usadas com mais frequência tendem a ser mais curtas.





“O uso de idéias e métodos de como os bebês aprendem a linguagem nos permitiu descobrir a estrutura anteriormente não detectada nas canções de baleia”, “ disse O primeiro autor inbal Arnon, um psicolinguista de desenvolvimento da Universidade Hebraica de Jerusalém.

Encontrar essa estrutura escondida e “linguística” foi uma surpresa, acrescenta o ecologista comportamental Ellen Garland, da Universidade de St. Andrews. As músicas de baleias não têm o significado semântico da linguagem, ela explica, e pode ser mais comparável à música humana.





No entanto, guirlanda disse Essa descoberta “sugere fortemente que esse comportamento cultural tem uma visão geral crucial da evolução da comunicação complexa através do reino animal”.

Estudos foram publicados em Avanços científicos E Ciência.