A NASA está organizando uma transmissão de Twitch com ISS: Aqui está como ver

Poucos de nós chegarão ao espaço, mas este mês, os terráqueos regulares terão a oportunidade de conversar com alguém que está lá neste momento. A NASA anunciou uma primeira transmissão do Twitch do gênero, onde os astronautas da Estação Espacial Internacional se envolverão com espectadores ao vivo na plataforma. A transmissão está programada para a próxima quarta -feira, 12 de fevereiro às 11:45 ET (8:45 PT) na NASA’s Canal oficial do Twitch.

O evento contará com o astronauta da NASA Don Petit, que ingressou na equipe da ISS em setembro como parte do lançamento da Expedição 72. Pettit é conhecido por muitos pelas incríveis fotos espaciais que ele publicou regularmente nas redes sociais. A ele se juntará o astronauta da NASA, Matt Dominick, que recentemente retornou à Terra com a Crew-8 depois de ser adiado pelo furacão Milton. Ele também tirou algumas fotos da ISS.

Leia mais: O astronauta Suni Williams estabelece um recorde na caminhada espacial do lado de fora da ISS

Os dois passarão o tempo no bate -papo e discutirão coisas como a vida cotidiana na ISS e como é realizar pesquisas em microgravidade. Eles também falarão sobre como os cidadãos comuns podem interagir com a NASA, incluindo projetos e programas de ciências cidadãos em todo o campo STEM.

“Este evento de contração do espaço é o primeiro de muitos”, disse Brittany Brown, diretor de comunicações da NASA, em Uma postagem no blog. “Conversamos com os criadores digitais no Twitchcon sobre seu desejo de transmissões projetadas com suas comunidades em mente, e ouvimos. Além de nossos passeios espaciais, lançamentos e desembarques, organizaremos mais transmissões exclusivas de contração como esta. Um dos Muitas plataformas digitais que usamos para alcançar novos públicos e excitá -los com tudo relacionado ao espaço.

Como ver a transmissão do Twitch da NASA

Para ver a transmissão, basta ir para Canal de contração da NASA Às 11:45 da manhã de 12 de fevereiro. A transmissão agirá como qualquer outra transmissão de contração, onde eu possa conversar e olhar, exceto que desta vez será com alguém que está a 250 milhas acima da superfície da Terra.

Às vezes, as bate -papos do Twitch podem ser voláteis, então, esperançosamente, a NASA empacotou moderadores suficientes, caso as coisas estejam rojed.

Não é o primeiro rodeio da NASA

Esta não é a primeira excursão da NASA na contração da Amazon de fora dos limites da atmosfera da Terra. A agência transmitiu caminhadas espaciais em Twitch e sua própria plataforma NASA+ no passado.

No entanto, esta será a primeira transmissão em que as pessoas no bate -papo têm a oportunidade de interagir com os astronautas, fazer perguntas e interagir com as pessoas no espaço. As transmissões anteriores foram vistas principalmente.