A NASA pode ter encontrado o sistema planetário mais rápido que já vimos

Na protuberância central da Via Láctea, cerca de 24.000 anos -luz da Terra, um par de objetos particulares parece correr para o espaço a uma velocidade estonteante.

As evidências sugerem que esses objetos são uma estrela de alta velocidade e sua exoplaneta que acompanha, relata um novo estudo. Se isso for confirmado, isso estabeleceria um novo recorde como o sistema de ciências mais rápido e rápido e conhecido.





As estrelas estão em movimento por toda a Via Láctea, tipicamente Algumas centenas de milhares de quilômetros por hora. Nossos sistemas solares velocidade média Graças ao braço do Galaxy Orion, a 450.000 milhas por hora, ou 200 quilômetros por segundo.





Esses dois objetos são definidos duas vezes mais rapidamente, a uma velocidade de pelo menos 1,2 milhão de milhas por hora (540 quilômetros por segundo).





“Achamos que é o chamado mundo super-mamilo em órbita em torno de uma estrela de baixa massa a uma distância entre as órbitas de Vênus e a Terra, se estivesse em nosso sistema solar”, ” disse A Universidade da Universidade de Maryland, Sean Terry e Goddard Space Flight Center, na NASA.





“Se for esse o caso, será o primeiro planeta nunca encontrado em órbita em órbita uma estrela de hipervelocidade”.





Os dois objetos foram encontrados inicialmente em 2011, enquanto os pesquisadores perseguiram exoplanetas nos dados da Microlensage in Astrophysics (MOA), um projeto baseado no Observatório da Universidade de Canterbury Mount John, na Nova Zelândia.





A microlensagem gravitacional é um fenômeno que ocorre quando um objeto celestial maciço está próximo da linha de vista que ocorre entre um observador distante de um lado e uma estrela distante do outro.





Como as urdidores de massa têm sido o espaço-tempo, a luz da estrela está curvando-se pelo espaço-tempo distorcido do objeto a caminho do observador. Se os três pontos se alinham bastante, o espaço-tempo dobrado em torno do objeto médio age como um objetivo para o observador, amplificando a luz das estrelas.

Os pesquisadores que estudam dados MOA em 2011 determinaram a massa relativa de objetos – um é 2.300 vezes mais massivo que o outro – mas a massa real dos dois permaneceu clara.





“A determinação da proporção de massa é fácil”. disse O astrônomo David Bennett, da Universidade de Maryland, e da NASA Goddard, que trabalhou em estudos de 2011 e 2025.





Encontrar a massa real de um objeto exige saber sua distância, da mesma maneira que a maneira pela qual o movimento de uma lupa mais próxima e adicional deforma o tamanho aparente dos objetos sem modificar as diferenças entre eles.





Bennett e seus colegas em 2011 lançaram dois cenários para o par de objetos: ou é uma estrela e um planeta, com a estrela um pouco menos massiva que o nosso sol e o planeta 29 vezes mais massivo que a terra, ou C ‘é menos Os trailers de Júpiter Super Super Super-Super distantes uma lua menores que a terra.

Para o novo estudo, os pesquisadores procuraram descobrir o que são esses dois e o que estão até mais de uma década depois – usando dados do Observatório Keck no Havaí e do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia.





Eles se estabeleceram em um sistema de estrelas a cerca de 24.000 anos -luz da Terra como o candidato mais provável. Está na protuberância central das estrelas brilhantes e densamente povoadas da Via Láctea, o centro da cidade galáctica do nosso subúrbio distante.





Com base em sua distância do sinal de 2011, a equipe calculou a velocidade com que a estrela se move, encontrar sua velocidade é mais do que o dobro do nosso sol.





No entanto, isso representa apenas seu movimento bidimensional visto da Terra. Ele também poderia se mudar para nós ou se afastar de nós, o que é mais difícil de detectar de nossa vantagem, mas isso significaria que ele evolui ainda mais rápido.





Isso sugere que essa estrela pode ser rápida o suficiente para exceder a velocidade da fuga da Via Láctea, considerada entre 550 e 600 quilômetros por segundo.





Se for esse o caso, ele segue para o espaço intergaláctico – mas não por milhões de anos, porque a Via Láctea é enorme e ainda é aproximadamente no meio.





Embora esse sistema solar corresponda ao perfil dos objetos 2011, apenas o tempo nos informará.





“Para ter certeza de que a estrela recém -identificada faz parte do sistema que causou o sinal de 2011, gostaríamos de olhar novamente em mais um ano e ver se ele move a quantidade certa e na direção certa”, Bennett disse.





Se a estrela permanecer imóvel, saberemos que não contribuirá para o sistema de sinalização.





“Isso significaria que o planeta desonesto e o modelo de exomoon é favorecido”, ” explicar Astrofísico Aparna Bhattacharya da Universidade de Maryland e NASA Goddard.

O estudo foi publicado em O jornal astronômico.