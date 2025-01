A nave estelar da SpaceX explode no Oceano Atlântico após pouso de reforço bem-sucedido

O sétimo voo de teste do foguete Starship da SpaceX terminou com uma explosão sobre o Oceano Atlântico, confirmaram fontes. Lançada a partir das instalações Starbase da empresa no sul do Texas em 16 de janeiro de 2015, a espaçonave de 143 pés de altura marcou outro passo significativo nos esforços da SpaceX para avançar na tecnologia de foguetes reutilizáveis. Teste de filme mostrando a separação e retorno bem-sucedidos da primeira etapa da corrida, o Super Heavy, que foi capturado com segurança pela torre de lançamento armada com um “pauzinho” durante uma descida controlada. Mas a comunicação com o estágio superior foi perdida cerca de oito minutos de voo, levando ao eventual rompimento.

Detalhes do incidente

Conforme um * anunciar via Space.com, o estágio superior, conhecido como Navio, explodiu sobre o Oceano Atlântico, perto das Ilhas Turcas e Caicos, cerca de 8,5 minutos após o lançamento. Os eventos visuais, descritos pelas testemunhas como um espetáculo celestial dramático, foram amplamente partilhados nas plataformas de redes sociais, aumentando a visibilidade da anomalia. A SpaceX referiu-se à explosão como uma “falha disruptiva e precipitada” e afirmou que os dados do teste poderiam ser analisados ​​para identificar a causa raiz.

Declarações e resultados

Numa declaração no X (antigo Twitter), a SpaceX observou que, embora o estágio superior tenha falhado, insights valiosos foram obtidos com o experimento. A ênfase foi colocada na melhoria da confiabilidade da Starship em iterações futuras. Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, tem enfatizado consistentemente a importância da aprendizagem através de testes repetidos, uma abordagem fundamental para o progresso da empresa.

Este voo também marcou a segunda recuperação bem-sucedida do voo Super Heavy utilizando o sistema “chopstick”, após a demonstração inicial no voo 5 em outubro de 2024. O desenvolvimento de tal método de recuperação continua a ser fundamental para o objetivo da SpaceX de criar sistemas de lançamento totalmente reutilizáveis ​​em ambos. proíbe

Espera-se que a Administração Federal de Aviação (FAA) revise os dados de voo ao abordar futuros problemas de lançamento, conforme identificados por meio de relatórios da space.com. O evento aborda os desafios inerentes ao desenvolvimento de novas tecnologias, ao mesmo tempo que demonstra marcos significativos no desenvolvimento contínuo da Starship.