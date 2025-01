A Nintendo fará tudo o que puder para tornar o Switch 2 um concorrente do Steam Deck?

Quando o Switch original foi lançado, há quase oito anos, quase ninguém percebeu que queria jogos com qualidade de console em qualquer lugar. Acontece que sim, e o Switch se tornou o console mais vendido da Nintendo. Cinco anos após o lançamento do Switch, a Valve deu aos jogadores de PC uma maneira de jogar esses jogos em qualquer lugar com seu Laptop para jogos Steam Deck. Com o Switch 2 revelado esta semana, é possível que os jogadores consigam tudo em um único pacote, se a Nintendo permitir.

O Switch 2 pode se tornar o melhor dispositivo portátil para jogos tudo-em-um. Há uma chance de que ele possa jogar outros jogos de console e PC e ainda ser o único dispositivo capaz de jogar jogos da Nintendo. O único obstáculo é a insistência da Nintendo em manter o seu ecossistema fechado e desnecessariamente complicado.

É certo que não sabemos muito sobre o Switch 2, já que não foi revelado até quinta-feira. No entanto, há algumas coisas que sabemos com certeza. A primeira é que será mais poderoso que o Nintendo Switch original. Não sabemos quanto, mas se você estiver próximo do poder do Xbox Series S ou Steam Deck, poderá jogar praticamente qualquer jogo do mercado e provavelmente todos os novos consoles domésticos ou jogos de PC nos próximos anos. .

Isso seria um grande salto: o Switch original estava no mesmo nível do PlayStation 3 quando foi lançado em 2017, então não aguentava muitos dos jogos de grande nome, chamados de “AAA”, que podiam ser encontrados no mercado. Xbox, PlayStation ou PC.

Mas a coisa não termina aí. Graças ao avanço do streaming na nuvem, o Switch 2 também poderia jogar um grande número de jogos desde o primeiro dia, sem exigir que nenhum desenvolvedor portasse seus jogos. Você tem o Xbox Game Pass, que permite aos assinantes jogar jogos do Xbox em seus telefones, tablets e outros dispositivos de jogos portáteis por meio de streaming por meio de um navegador. Portanto, não há necessidade de aplicativo, apenas acesso a um navegador e isso deve ser suficiente para jogar jogos de Xbox em um Switch 2.

Este também é o caso do GeForce Now. É um serviço de streaming para jogar jogos de PC através da nuvem e também funciona com navegador.

Isso significa que apenas por ter um navegador de fácil acesso, o proprietário do Switch 2 poderia potencialmente jogar centenas de jogos do Xbox com o Game Pass e milhares de jogos com uma assinatura do GeForce Now. Isso é um acréscimo a todos os jogos Switch que estão disponíveis por meio de compatibilidade com versões anteriores e a todos os jogos Switch 2 futuros.

Uma biblioteca potencial como essa poderia facilmente dar ao Switch 2 uma das maiores bibliotecas disponíveis para um console e incluiria algo ao qual outros consoles e dispositivos de jogos portáteis não têm acesso fácil: jogos da Nintendo.

No entanto, isso só acontecerá se a Nintendo permitir e o fabricante do Mario não tiver um histórico de facilitar o envolvimento de terceiros no ecossistema da empresa. A Nintendo simplesmente não quer facilitar as coisas se isso exigir o uso de mais do que o mínimo de tecnologia ou se representar uma ameaça à reputação de sua família.

É por isso que possui códigos para trocar de amigos, em vez de apenas enviar convites aos amigos, e um chat de voz online que só está disponível através de um aplicativo. A Nintendo também é uma empresa que protege muito o seu hardware, daí a sua Litígios constantes contra desenvolvedores de emuladores de Switch..

O Switch 2 tem um potencial extraordinário que poderia permitir à Nintendo dominar toda a indústria de jogos e não apenas os consoles. Mas talvez a Nintendo simplesmente não queira abrir mão de qualquer controle.