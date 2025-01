A nova bateria de lítio-enxofre retém 80% da capacidade após 25.000 ciclos

Engenheiros e cientistas de materiais alcançaram um grande desenvolvimento na tecnologia de baterias, desenvolveram uma bateria de lítio-enxofre que retém 80% de sua capacidade de carga após 25.000 ciclos. O novo design, que utiliza um tipo especial de eletrodo, representa uma melhoria significativa em relação às baterias convencionais de íons de lítio. A inovação poderá abrir caminho para soluções de armazenamento de energia menores, mais leves e mais duradouras, atendendo às demandas críticas em eletrônicos e veículos elétricos.

Principais inovações no estúdio

De acordo com um * estudar Na natureza, o enxofre é amplamente utilizado como componente central de uma bateria de eletrodo sólido. Embora abundante e econômico, o enxofre tem apresentado historicamente desafios devido a questões como danos e expansão nas reações com o lítio. Eles investigaram esses problemas inserindo uma mistura de vidro incorporando enxofre, boro, lítio, fósforo e iodo. Descobriu-se que o elemento iodo aumenta a mobilidade dos elétrons por meio de reações redox, permitindo carregamento mais rápido e melhor desempenho.

Como anunciado da Techxplore, pesquisas mostraram que a rara estrutura atômica do eletrodo facilita a difusão de íons, eliminando a necessidade de movimentos intermediários. Esta estabilidade estrutural, combinada com as propriedades químicas do vidro eletrolítico, contribuiu para a durabilidade da bateria através de um número de ciclos sem precedentes.

Euismod e aplicações de energia

A bateria de lítio-enxofre manteve sua capacidade mesmo sob teste altas temperaturasuma vantagem significativa em ambientes exigentes. As baterias padrão de íons de lítio normalmente se degradam após mil ciclos, tornando a longevidade desta nova bateria um desenvolvimento significativo. Apesar da sua promessa, os autores do estudo reconheceram a necessidade de mais pesquisas para melhorar a densidade energética e explorar outros materiais que possam reduzir o peso total da bateria.

Estão sendo feitos esforços para desenvolver esta tecnologia para atender à crescente demanda por armazenamento de energia em aplicações que vão desde eletrônicos de consumo até sistemas de energia renovável.