A nova ferramenta de IA da Hinge quer ajudá-lo a evitar a criação do perfil de namoro errado

Se você já olhou para o seu perfil do Hinge, sem saber qual resposta espirituosa e charmosa atrairá as correspondências mais compatíveis, este novo recurso do Hinge é para você.

O aplicativo de namoro anunciou na quarta-feira que apresentará uma nova ferramenta de feedback rápido que usa inteligência artificial para ajudá-lo a refinar e fortalecer seu perfil. Agora está disponível para usuários que falam inglês.

O novo recurso de IA incentiva você a escrever respostas mais detalhadas e evitar respostas comuns ou enfadonhas. Dá-lhe diferentes níveis de orientação com base na sua resposta, sugerindo pequenos ajustes ou mudanças maiores. A IA não está reescrevendo completamente suas respostas. Em vez disso, você pode sugerir mudanças, dar-lhe ideias para incluir outros detalhes ou afastá-lo de respostas clichês.

O objetivo é que a ferramenta de IA inspire você a se aprofundar e criar conversas mais interessantes com seus pares.

Embora você não precise fazer nada com os comentários fornecidos pelo Hinge, você também não poderá desativar o recurso. Hinge confirmou que o recurso funciona com o mini modelo ChatGPT 4o da OpenAI.

“O recurso é instruído a avaliar as respostas do perfil de um namorado para ajudar a garantir que suas respostas sejam pessoais, específicas e autênticas”, disse um porta-voz do Hinge. A empresa usa suas próprias pesquisas e dados como parte das instruções que fornece ao modelo de IA.

Este novo recurso marca a primeira tentativa do Hinge de coaching baseado em IA, uma área para a qual os aplicativos de namoro online têm se movido no ano passado. Até agora, a maior parte da inovação em IA concentrou-se no fortalecimento da segurança, mas o recurso de feedback rápido do Hinge e a ferramenta de seleção de fotos do Tinder mostram progresso na integração de outras formas de IA além de seus algoritmos correspondentes.

