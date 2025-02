A nova teoria explica como a terra antiga se tornou tão úmida

Quando a Terra foi formada pela primeira vez, estava muito quente para manter o gelo. Isso significa que toda a água do nosso planeta deve vir de fontes extraterrestres.

Estudos sobre rochas terrestres antigas sugerem que a água líquida existia na Terra a partir de 100 milhões de anos após a formação do sol – praticamente “imediatamente” em uma escala de tempo astrofísica.





Essa água, agora mais de 4,5 bilhões de anos, foi renovada perpetuamente pelo ciclo da água da Terra. Minha equipe de pesquisa recentemente propôs uma nova teoria Para explicar como a água chegou pela primeira vez na Terra.





Um mistério de bilhões de anos na fabricação

Os astrofísicos estão lutando com a questão de como a água chegou ao nosso jovem planeta há décadas. Uma das primeiras hipóteses sugeriu que a água da terra era um subproduto direto da formação do planeta, liberado via magma durante erupções vulcânicas, nas quais a maioria dos gases emitidos é o vapor da água.





No entanto, essa hipótese evoluiu nos anos 90 após a análise da composição da água da terra e a descoberta do papel potencial de Cometas congeladasapontando para uma origem extraterrestre.





Os cometas, que são misturas de gelo e rocha formados nas seções distantes do sistema solar, às vezes são ejetadas em direção ao sol. Quando são reaquecidos pelo sol, desenvolvem caudas impressionantes de poeira e gás visíveis da terra. Os asteróides, localizados no cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter, também foram propostos como potenciais ofensores de água da terra.





O estudo de rochas e asteróides cômico por meio de meteoritos – pequenos fragmentos desses corpos caíram na Terra – forneceu informações importantes.





Analisando A proporção d / h – A proporção de hidrogênio pesado (deutério) com hidrogênio padrão – os cientistas descobriram que a água da terra corresponde mais ao dos asteróides de “carbono”, que realizam água passada. Isso mudou o objetivo da pesquisa para esses asteróides.

O cinto de asteróides fica entre Marte e Júpiter, enquanto o cinto Kuiper se estende além de Netuno. (Plínio / Wikipedia,, Cc by))

Estudos recentes se concentraram na identificação de mecanismos celestes que poderiam ter entregue esses asteróides ricos em água na superfície seca do início da Terra. Muitas teorias surgiram para explicar a “perturbação” dos planetidades – grandes corpos congelados nos cintos de asteróides e kuiper.





Esses cenários oferecem interações gravitacionais que desalojaram esses objetos, enviando -os para correr para a Terra. Tais eventos exigiriam um processo complexo de bilhar “gravitacional”, sugerindo uma história tumultuada do sistema solar.





Se for óbvio que o treinamento planetário envolveu revoltas e impactos significativos, é possível que a entrega da água da Terra tenha ocorrido de uma maneira mais natural e menos dramática.





Uma hipótese mais simples

Comecei com a hipótese de que os asteróides emergiram congelados com seu casulo de treinamento, também conhecido como disco protoplanetário. Este casulo é um disco enorme rico em hidrogênio cheio de poeira, onde os planetas e os cintos iniciais são formados. Ele envolve todo o sistema planetário nascente.





Uma vez que essa bobina protetora se dissipa – após alguns milhões de anos – os asteróides se aquecem, derrete seu gelo ou, mais precisamente, sublimado. No espaço, onde a pressão é quase zero, a água permanece na forma de vapor após esse processo.





Um disco de vapor de água é então sobreposto ao cinto de asteróides em órbita ao redor do sol. Enquanto o gelo sublime, o disco se enche de vapor, que se espalha para dentro em direção ao sol devido a processos dinâmicos complexos. Ao longo do caminho, este disco a vapor encontra os planetas interiores, mergulhando -os em uma espécie de “banho”.





De certa forma, o disco “águas” os planetas terrestres: Marte, Terre, Vênus e Mercúrio. A maior parte dessa captura de água ocorreu de 20 a 30 milhões de anos após a formação do sol, durante um período em que o brilho do sol aumentou consideravelmente durante um breve período, aumentando a taxa de asteróides desgaseificados.

Etapa -Etapa Ilustração de um novo modelo de distribuição de água nos planetas interiores do sistema solar, incluindo a Terra. Cinco milhões de anos após o nascimento do sol, asteróides no cinturão principal liberam vapor de água devido à energia solar. Esse vapor está gradualmente se espalhando para o sistema solar interno, finalmente envolvendo os planetas, que capturam parte deles para formar oceanos entre 10 e 100 milhões de anos depois. (Sylvain Cnudde / Observatoire de Paris – PSL / Lesia, fornecido pelo autor)

Uma vez que a água é capturada pela tração gravitacional de um planeta, muitos processos podem ocorrer.





Na Terra, no entanto, um mecanismo de proteção garante que a massa total de água permaneça relativamente constante desde o final do período de captura até hoje. Se a água subir muito alto na atmosfera, ela condensa em nuvens, que finalmente retorna à superfície como a chuva – um processo conhecido como ciclo da água.





As quantidades de água na terra, passadas e presentes, estão bem documentadas. Nosso modelo, que começa com a desgaseificação de gelo do cinturão de asteróides originais, explica com sucesso a quantidade de água necessária para formar os oceanos, rios e lagos, e até a água enterrada profundamente no manto da terra.





Medições precisas da relação D / H de água nos oceanos também estão alinhadas com o nosso modelo. Além disso, o modelo explica as quantidades de água presentes no passado em outros planetas – e até na lua.





Você pode estar se perguntando como cheguei a essa nova teoria. Observações recentes seguem, em particular as fabricadas com ALMA, uma rede de rádio-tenscópios de mais de 60 antenas localizadas no Chile, em um platô a cinco quilômetros acima do nível do mar.





As observações de sistemas de extração com cintos semelhantes ao cinturão Kuiper revelam que os planetsimais desses cintos sublimam o monóxido de carbono (CO). Para os cintos mais próximos de sua estrela, como asteróides, o CO é muito volátil para estar presente, e é mais provável que a água seja liberada.





Modelo

É desses resultados que a idéia inicial de teoria começou a tomar forma. Além disso, os dados recentes das missões Hayabusa 2 e Osiris-Rex, que exploraram asteróides semelhantes aos que poderiam ter contribuído para a formação do disco inicial de vapor de água, forneceu uma confirmação de chave.





Essas missões, bem como observações de longo prazo de telescópios terrestres, revelaram quantidades substanciais de minerais hidratados nesses asteróides – minerais que só podem se formar por contato com a água. Isso apóia a premissa de que esses asteróides foram inicialmente congelados, mesmo que a maioria tenha perdido o gelo (com exceção de corpos maiores como Ceres).





Com as bases do modelo em vigor, o próximo passo foi desenvolver uma simulação digital para seguir a desgaseificação do gelo, a dispersão do vapor de água e sua possível captura pelos planetas.





Durante essas simulações, rapidamente ficou claro que o modelo poderia explicar o abastecimento de água da Terra. Pesquisas adicionais sobre as quantidades de água gasta para Marte e outros planetas terrestres também confirmaram a aplicabilidade do modelo. Tudo isso é adequado e os resultados estavam prontos para a publicação!





Como pesquisadores, não basta projetar um modelo que funcione e parece explicar tudo. A teoria deve ser testada em uma escala maior. Se agora é impossível detectar o disco inicial de vapor de água que tem planetas terrestres “regados”, podemos recorrer a sistemas extra -solares com cintos de asteróides jovens para ver se existe esses discos de vapor de água.





De acordo com nossos cálculos, esses discos, embora fracos, devem ser detectáveis ​​com Alma. Nossa equipe acabou de obter tempo na ALMA para investigar sistemas específicos para evidências deles.

Podemos estar no início de uma nova era para entender as origens da água da terra.

Quentin KralAstrofísico no Observatório Paris-PSL, CNRS, Universidade de Sorbonne, Universidade de Paris Cité

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.