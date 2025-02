A pandemia não afetou a lua, afinal, dizem cientistas

Uma pandemia mundial pode afetar as temperaturas na lua? UM 2024 Estudo Vinculando bloqueios mundiais com uma queda na radiação térmica que atinge a lua da terra – mas agora os cientistas dizem que não era realmente o que estava acontecendo.





Aqui está a hipótese original do ano passado: enquanto as empresas fecharam suas portas em 2020 e todos passamos mais tempo em casa, as emissões de carbono caíram e houve uma queda na radiação terrestre – o calor durante a geração pelo nosso planeta e adotado por a lua.





Pesquisa anterior Elevou a questão da radiação terrestre que influencia as temperaturas da superfície lunar – e, de fato, houve uma diminuição observada nas temperaturas noturnas da Lua em abril e maio de 2020, quando muitas fechaduras estavam em vigor.

No estudo mais recente, pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia do Missouri (Missouri S&T) e da Universidade de Antilhas (UWI) queriam examinar os dados mais de perto – e encontraram problemas com o vínculo entre as temperaturas COVID -19 e lunares.





“A idéia de que nossa atividade, ou falta de atividade, na Terra teria uma influência significativa nas temperaturas da lua – que fica a quase 240.000 milhas de nós – não parecia provável, mas decidimos manter a mente aberta e realizar pesquisas”. disse Engenheiro Civil William Schonberg, da Missouri S&T.





Olhando para os dados, os pesquisadores encontraram problemas com a hipótese original. Primeiro, houve uma queda nas temperaturas lunares em 2018 semelhante à de 2020 e uma queda constante em 2019 – que não corresponde inteiramente no momento da pandemia e seu travamento.





De fato, as leituras de temperatura coletadas pela NASA Orbitador de reconhecimento lunar Sugira flutuações cíclicas em vez de uma queda separada, de acordo com a análise atualizada. Os pesquisadores também indicam Um estudo de 2021 Isso revelou que qualquer redução nas emissões ligada ao Covid-19 afetou apenas as partes inferiores da atmosfera da Terra.





“Não contestamos que as temperaturas caíram em momentos diferentes durante o período estudado, mas parece ser um pouco exagerado dizer com certeza que a atividade humana era a principal causa disso”, ” disse Schonberg.





Os pesquisadores por trás do novo estudo também aumentam a possibilidade de que menos poluentes e um céu noturno mais claro aumentassem o calor refletido da Terra para a Lua – potencialmente aumentasse em vez de reduzir a temperatura lunar.





É claro que há uma infinidade de fatores em jogo aqui, mas a conclusão do novo estudo é que as mudanças na atividade humana provavelmente não têm impacto nas temperaturas na lua – durante o Covid -19 ou em qualquer outro período.





“Durante a noite da lua, há uma pequena possibilidade de que o calor e a radiação da terra possam ter um efeito muito pequeno nas temperaturas da superfície lunar”. disse Schonberg.





“Mas essa influência provavelmente seria tão mínima que seria difícil medir ou até notar”.

A pesquisa foi publicada no Opinião mensal da Royal Astronomical Society: Cartas.