A primeira morte humana por gripe aviária ocorreu nos Estados Unidos

O CDC confirmou a Primeiro caso humano grave de gripe aviária H5N1 nos Estados Unidos na Louisiana em dezembro. Ele Departamento de Saúde da Louisiana informou na segunda-feira que o paciente havia morrido.

A LDH revelou que o paciente tinha mais de 65 anos, tinha condições médicas subjacentes e contraiu gripe aviária após exposição a aves selvagens e a um bando não comercial de quintal. “A extensa investigação de saúde pública da LDH não identificou nenhum caso adicional de H5N1 ou evidência de transmissão entre humanos”, escreveu o departamento. “Este paciente continua sendo o único caso humano de H5N1 na Louisiana”. A CNN Health relata que o paciente teve o Vírus da gripe aviária clado D1.1que difere da cepa que circula no gado leiteiro.

Quando o paciente contraiu a doença pela primeira vez em dezembro, o CDC afirmou que este caso esporádico de gripe aviária H5N1 grave não era incomum. O vírus H5N1 tem sido associado a doenças humanas graves e à morte noutros países em 2024 e antes. No momento da publicação, o CDC não relatou a morte do paciente.

Isso ocorre aproximadamente dois meses após uma Adolescente canadense hospitalizado com gripe aviária H5N1. A Agência de Saúde Pública do Canadá afirmou que o vírus estava “relacionado ao vírus da gripe aviária H5N1 do surto em curso em aves na Colúmbia Britânica”. No entanto, citando razões de privacidade, as autoridades canadenses de saúde pública não forneceram atualizações sobre o paciente ou a origem do vírus, mesmo que a investigação tenha sido encerrada.

Nos últimos meses, o sistema nacional de monitoramento da gripe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA anunciou dois casos humanos de gripe aviária nos quais não havia uma ligação clara com a exposição a animais doentes: um adulto no Missouri relatado no início de setembro e final de novembro, uma criança na Califórnia.

O risco para o público em geral (ou seja, pessoas que não têm contacto direto com animais de criação, especialmente os doentes) permanece baixoDe acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Muitos especialistas e cientistas em doenças infecciosas têm levantado constantemente o apelo por mais alarme e ação em torno da situação atual da gripe aviária, especialmente depois de ter sido relatada pela primeira vez num porco neste outono. Embora enfatizando novamente que o risco para o público em geral é baixo, o CDC classificou a gripe aviária como “disseminada para um novo mamífero”.sempre preocupante“, especialmente em suínos, uma vez que são particularmente suscetíveis aos vírus influenza.

Além do mais, a propagação da gripe aviária coincide com o interesse renovado na tendência de bem-estar de beber leite cru. Em novembro, leite cru vendido na Califórnia Foi retirado do mercado porque continha o vírus da gripe aviária.

Dois gatos domésticos que consumiram este leite cru e desde então morreram testaram positivo para influenza A (da qual a gripe aviária H5N1 é um subtipo), que é rara em gatos. De acordo com o Departamento de Saúde Pública do Condado de Los Angeles, o departamento é “Estamos considerando estes casos suspeitos de gripe aviária H5 e obtendo evidências confirmatórias”, observando que o surto nacional de gripe aviária H5 foi encontrado em outros gatos infectados com o vírus após consumirem leite cru infectado. Mais recentemente, a empresa de alimentos para animais de estimação Northwest Naturals fez o recall de um lote de sua ração crua para animais de estimação depois que um gato doméstico morreu de gripe aviária ligada ao produto.

De acordo com o USDA, nos últimos 30 dias, houve 182 casos confirmados em dois estados de bovinos infectados com o vírus da gripe aviária altamente patogênica (GAAP) A(H5). Isso eleva o número total de casos confirmados em bovinos para 917 em 16 estados.

O facto de a gripe aviária poder ser encontrada no leite cru não é necessariamente surpreendente, uma vez que o leite cru não passa pelo processo de pasteurização que inactiva bactérias ou vírus nocivos como a gripe aviária, mas chamou a atenção para outra via no processo. foram notificadas doenças, foram notificados casos de gripe aviária: em teoria, as pessoas poderiam estar expostas à gripe aviária.

Enquanto os animais e os humanos viverem, trabalharem e se reunirem entre si, haverá o risco de os vírus sofrerem mutações suficientes para saltarem de uma espécie para outra. Felizmente, a gripe aviária em humanos tem sido rara até agora, em parte porque o vírus não se espalha tão facilmente de animais para humanos, ou entre humanos, embora tenham ocorrido casos esporádicos noutros países e nos Estados Unidos. À medida que a diferença entre o potencial de exposição humana diminui em comparação com a propagação contínua da gripe aviária em animais, é cada vez mais importante compreender o risco que a gripe aviária representa para a saúde pública e a sua ameaça de outra pandemia.

Aqui está o que você deve saber sobre a gripe aviária e como ela se manifesta nas pessoas.

A gripe aviária começou como um problema avícola e avícola nos EUA, mas se espalhou para as vacas, que muitas vezes ter contato próximo com o povo. Isso aumenta o risco de que o vírus um dia chegue aos humanos. imagens falsas

O que é a gripe aviária?

Resumidamente, gripe aviária, também conhecida como gripe aviáriaé um tipo de gripe que se espalha entre alguns animais e atualmente está causando surtos entre aves e rebanhos nos EUA. Os cientistas estão observando de perto as mutações que poderiam tornar possível a propagação do vírus entre as pessoas, o que representaria uma ameaça significativa à saúde pública. .

Mais especificamente, a gripe aviária é uma doença causada pela infecção com um vírus da gripe tipo A e é “altamente patogénica” ou “baixa patogénica”. A atual cepa H5N1 que afeta os animais é altamente patogênica.

A gripe aviária foi detectada e controlada pela primeira vez em 1997, mas ressurgiu em 2003 e começou a se espalhar amplamente entre os pássaros.

A Organização Mundial da Saúde relata quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. Os vírus do tipo A, que ocorrem em humanos e em diversos tipos de animais, são a maior ameaça à saúde pública e podem causar pandemias, afirma a OMS. Ele pandemia de “gripe suína” de 2009 Foi causado por um vírus tipo A. vírus da gripe sazonal Nos humanos, são causadas por vírus do tipo A e do tipo B.

A gripe aviária tem devastado a indústria avícola americana nos últimos anos, levando a sacrificar (matar) milhões de aves infectadas ou potencialmente infectadas. imagens falsas

A gripe aviária é mortal? Quantos casos ocorreram nos Estados Unidos?



Foram 66 confirmados Casos humanos de gripe aviária H5 (altamente patogênica) nos Estados Unidos, segundo informações do CDC de 6 de janeiro. A grande maioria delas ocorreu em pessoas que tiveram contato direto com animais doentes, e o sistema de vigilância da gripe do CDC não mostra indicadores de atividade incomum da gripe nas pessoas.

Os casos humanos continuam a ser raros, mas a gripe aviária é considerada uma grave ameaça à saúde pública devido à sua taxa de mortalidade historicamente elevada. cerca de metade Casos de gripe aviária H5N1 em pessoas causaram mortes desde o início do monitoramento, segundo informações da OMS. Uma morte por gripe aviária foi relatada nos EUA e, historicamente, as pessoas que testaram positivo para o vírus tiveram contato direto com animais doentes e exibiram sintomas leves semelhantes aos da gripe.

Existe vacina contra a gripe aviária?

Atualmente não há vacina contra a gripe aviária disponível ou recomendada para as pessoas. No entanto, os Estados Unidos têm investido no desenvolvimento de vacinas que possam ser utilizadas em situações de emergência, caso ocorram. Em Outubro, a Administração Estratégica de Preparação e Resposta concedeu cerca de 72 milhões de dólares à CSL Seqirus, Sanofi e GSK para preencher e terminar doses adicionais de vacinas que poderiam ser utilizadas contra a gripe aviária.

O Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA anunciou no início de julho que o governo está fornecendo à Moderna 176 milhões de dólares para desenvolver a sua vacina mRNA contra a gripe, que poderá ser utilizada se a gripe aviária começar a espalhar-se de pessoa para pessoa ou se tornar uma pandemia.

Posso pegar gripe aviária através de leite, ovos ou carne?

Não houve relatos de pessoas contraindo gripe aviária nos EUA por beberem leite ou comerem aves ou carne de vaca. O abastecimento comercial de alimentos, que constitui a maior parte dos alimentos encontrados num supermercado típico, é regulamentado e a carne dos animais afectados não deve chegar às prateleiras das lojas.

Fragmentos do vírus inativo da gripe aviária foram encontrados em amostras de leite pasteurizado desde que o vírus começou a se espalhar pelas vacas. O processo de pasteurização em alta temperatura inativa quaisquer vírus ou bactérias, incluindo a gripe aviária, que possam deixar as pessoas doentes. Um vírus infeccioso foi encontrado no leite cru e a Food and Drug Administration dos EUA está reiterando os riscos gerais para a saúde decorrentes do consumo de leite crunão apenas em termos de gripe aviária, mas também de outros patógenos que muitas vezes vivem no leite não pasteurizado.

Quanto à carne, também se espera que você cozinhe hambúrguer moído matar o vírus da gripe aviáriade acordo com o Departamento de Agricultura. O mesmo vale para aves; De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, cozinhar ovos e aves a uma temperatura interna de 165 graus Fahrenheit mata vírus, incluindo a gripe aviária.

Ainda assim, pode ser difícil contrair a gripe através de alimentos ou bebidas, de acordo com especialistas em doenças infecciosas com quem falámos no passado, uma vez que a gripe (incluindo a gripe aviária) é um vírus respiratório.

Se você trabalha diretamente com animais ou gado, o que inclui trabalhar em uma fazenda, ou mesmo se visitar uma feira onde há gadovocê deve consultar as instruções específicas do CDC Dicas de segurança para reduzir o risco de propagação..