A principal causa de morte nos Estados Unidos reivindica uma vida a cada 34 segundos

Alguém morre de doenças cardíacas aproximadamente a cada 34 segundos nos Estados Unidos, de acordo com um novo relatório, confirmando a condição muitas vezes evitável como a principal causa de morte no país.

“Essas são estatísticas alarmantes para mim – e elas devem ser alarmantes para todos nós, porque é provável que muitos dos que perdemos sejam nossos amigos e entes queridos”, ” disse Doutor Keith Churchwell, presidente da American Heart Association.





O 2025 Atualizando estatísticas sobre doenças cardíacas e derrame Analise os dados mais recentes disponíveis, encontrando um total de 941.652 mortes americanas em 2022 por doenças cardiovasculares, que inclui todas as doenças do sistema circulatório.

O número de mortes de doença cardíaca no 2022 Dados do CDC foi seguido pelo número de mortes por câncer, acidentes e depois covvi-19.





“Muitas pessoas morrem de doença cardíaca e derrame que continua sendo a 5ª causa da morte”, ” contínuo Churchwell. “Juntos, eles matam mais pessoas do que todos os cânceres e mortes combinados”.





Além disso, os fatores de risco para doenças cardíacas conhecidas, incluindo pressão alta, diabetes e obesidade, continuam aumentando. Se essas tendências estiverem buscando hipertensão e obesidade terão um impacto em mais de 180 milhões de adultos nos Estados Unidos até 2050.





Em um Comente que o acompanhaO cardiologista da Universidade de Harvard Dhruv Kazi observa alguns dos dados mais recentes, especialmente para crianças e adolescentes, podem ser afetados pelas mudanças no estilo de vida impostas pelo Covid-19 pandêmico.

O relatório completo enfatiza que um dos maiores culpados é uma dieta ruim. A maioria dos americanos não come comida suficiente e não processada. Dietas baseadas em plantas, como dietas mediterrâneas ou vegetarianas, são recomendadas para a saúde do coração.





Dormir o suficiente, exercitar e gerenciar o estresse e a saúde mental também contribuem.





O relatório reconhece que fatores ambientais, incluindo educação, renda e disponibilidade do bairro, têm um impacto considerável nas opções de alimentos e outras opções de estilo de vida. Por exemplo, o custo crescente do supermercado pode dissuadir as pessoas de fazer escolhas alimentares saudáveis.





Como tal, grupos minoritários marginalizados continuam atendendo aos maiores obstáculos a escolhas cardíacas saudáveis ​​e mais estressores cardíacos, como mostram os resultados de doenças cardíacas.





“A mortalidade cardiovascular ligada à idade ajustada à idade foi observada como a mais alta nos negros, seguida por indivíduos indianos americanos ou de origem do Alasca”, o O relatório explica.

A boa notícia é que o fumo, outro grande fator de risco, espetacular de 42% da população adulta americana na década de 1960 a 11,5%.





“Um excesso de peso agora nos custa ainda mais vidas do que fumantes – porque as taxas de tabagismo caíram nos últimos anos” disse Cardiologista da Universidade de Stanford, Latha Palanippan.





Os níveis de colesterol também diminuíram, sugerindo que os esforços para aumentar a conscientização dos riscos altos de colesterol têm algum efeito.





“Disparidades e resultados de risco chamam intervenções feitas sob medida entre populações de alto risco”. obstáculo Kazi. “O simples fato de descobrir terapias revolucionárias não será suficiente – devemos garantir que essas terapias sejam acessíveis e acessíveis para as pessoas que mais precisam”.

O Instituto Nacional de Saúde recomenda a obtenção Testes regulares de triagem para doenças cardíacas A partir de 20 anos, especialmente se você tem histórico familiar de doenças cardíacas.





Essa triagem Inclui pressão arterial, colesterol e testes de glicose.





“Embora tenhamos feito muito progresso contra doenças cardiovasculares nas últimas décadas, ainda há muito trabalho a fazer”, ” disse Trabalhar.

Você pode ler o relatório completo em Tráfego.