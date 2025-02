A psicologia do “silêncio compartilhado” em casais

Um casal está sentado juntos em um banco ensolarado do parque. Ele parece estudar as nuvens que passam; É absorvido em um romance. Alguns transeuntes -por poder pensar, Que doce. Outros poderiam considerá -los escuros.

Eles poderiam ser também. Até agora, os cientistas ignoraram principalmente os silêncios compartilhados entre parceiros românticos, concentrando -se em trocas verbais: como discutir sentimentos, negociar necessidades e enfrentar conflitos. Mas, de acordo com a nova pesquisa, o silêncio pode ser um poderoso comunicador para casais.

Em uma série de quatro estudos descritos em Motivação e emoção Em 2024, a psicóloga Netta Weinstein, da Universidade de Reading, no Reino Unido e seus colegas, pediram aos alunos em parceria e adultos que escrevessem sobre Experiências de silêncio com seus entes queridos.

Sobre o apoio do jornalismo científico

Se você apreciar este artigo, planeje apoiar nosso jornalismo que venceu o prêmio por subscrição. Ao comprar uma assinatura, você ajuda a garantir o futuro das histórias impressionantes sobre descobertas e idéias que moldam nosso mundo hoje.

Weinstein e seus colegas levantaram a hipótese de que os silêncios eram diferentes no sentido e na emoção que eles geraram de acordo com o que os motivou. A equipe de pesquisa classificou silêncios compartilhados em três tipos. Os silêncios intrínsecos ou íntimos surgem naturalmente e confortavelmente entre os companheiros, enquanto os silêncios introjetados ou ansiosos ocorrem quando uma pessoa se sente desconfortável, e os silêncios externos ou hostis podem vir do desejo de um parceiro de fechar ou punir o outro. Os silêncios também podem ser espontâneos ou aleatórios.

“Nem sempre precisamos preencher o espaço da conversa: momentos silenciosos podem ser meios poderosos de conectar”. —Netta Weinstein, psicólogo

Nas pesquisas de Weinstein, diferentes grupos de indivíduos refletiram em um recente episódio silencioso em seu relacionamento atual ou em episódios diários silenciosos em 14 dias. Alguns participantes foram acidentalmente designados para escrever sobre um tipo particular de silêncio, com base no que o motivou, e um grupo escreveu em um episódio sem palavras de um relacionamento ruim no passado deles. Os participantes relataram quanto esses silêncios ocorreram, suas emoções durante eles – pacíficos, deprimidos, irritados ou tristes, por exemplo – e como se sentiram em relação ao relacionamento deles.

Para indicar por que eles não falaram, poderiam escolher entre tais declarações: “Porque eu temia que ele estivesse com raiva de mim se eu dissesse algo” mesmo que não falemos “,” porque ele / ela queria que eu ficasse em silêncio “, “Porque eu queria que ele se sinta mal” e “porque eu não precisava falar para meu parceiro me procurar. “”

Três resultados significativos surgiram de estudos. Primeiro – não surpreendentemente – a razão para um silêncio foi um fator importante no impacto do episódio nas emoções e no relacionamento dos parceiros. Os casais que consideravam seu silêncio como ansioso ou hostil relataram emoções menos positivas e mais negativas, por exemplo. Segundo, os silêncios intrínsecos que se sentiram confortáveis ​​foram associados a muitas emoções positivas e notas altas na maneira como o relacionamento atendeu às suas necessidades.

A terceira observação foi que, durante esses silêncios intrínsecos, os sentimentos positivos eram “baixos – o omnipresente” – eles estavam relaxados e pacíficos, em vez de felizes ou animados.

Weinstein diz que encontra esse último resultado intrigante. Até agora, ela disse, os pesquisadores apontaram que esse tipo de tranquilidade poderia ser feito apenas na solidão, mas parece que os casais que se sentem seguros ao pensar em seus próprios pensamentos enquanto desfrutam do prazer de ‘a unidade também parecem experimentá -lo. Os resultados mostram os casais que eles não precisam se separar para aproveitar o tempo sozinho.

Outra descoberta global, ela acrescenta: “É que nem sempre precisamos preencher o espaço da conversa: momentos silenciosos podem ser meios poderosos de nos conectar”.

Weinstein e seus colegas “realmente examinam um assunto que recebeu pouca atenção que ele merece”, explica Claudia Haase, cientista psicológico da Universidade do Noroeste, que escreveu um artigo em 2023 no The the Revisão anual da psicologia do desenvolvimento sobre como Os casais se tornam melhores para gerenciar suas emoções à medida que envelhecem. Em seu trabalho atual, ela estuda casais interagindo em um laboratório. Embora ela não tenha estudado especificamente silêncios mútuos, ela acha que eles estão cheios de significado, a recusa em falar durante o clandestino com a palavra que indica, ela diz: “Um sentimento de que somos seguros um com o outro”.

Weinstein observa que os parceiros prestam muita atenção à maneira como eles dizem que podem machucar ou ajudar seu parceiro, mas raramente refletiam nas ramificações dos silêncios. Os parceiros podem aprender algo importante, por exemplo, se verificarem o que sua calma significa para o companheiro, acrescenta Haase: Um silêncio confortável de uma pessoa pode deixar seu parceiro ignorado ou excluído.

Os casais também podem planejar juntos para permitir experiências íntimas silenciosas – talvez faça algo junto que ambos gostem, como ler, Caminhe no caminho Para uma vista deslumbrante ou esticar e ouvir uma sonata de Chopin. “Esses momentos”, diz Weinstein, “são ricos em amor, proximidade e conexão”.

Este artigo apareceu originalmente em Revista ConhecívelUma empresa jornalística independente de periódicos anuais. Registre -se para o boletim.