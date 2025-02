A radiação de uma estrela explosiva pode ter mudado a evolução na terra

Se uma estrela explode no espaço e ninguém está lá para vê -lo, ele faz uma mudança na evolução terrena?

Sim, talvez – se você é um micróbio, causando -se em silêncio sobre seu próprio negócio Lago Tanganyika nas terras altas da África Oriental.





Um novo estudo revelou que uma explosão da diversidade de vírus 2,5 milhões de anos atrás no lago Tanganyika ocorreu ao mesmo tempo que a radiação de uma supernova antiga banhou a terra nas prateleiras cósmicas.





Isso pode envolver uma ligação entre diversificação e influência cósmica, de acordo com uma equipe liderada pelo astrofísico Caitlyn Nojiri, da Universidade da Califórnia, Santa Cruz.





“É muito legal encontrar maneiras pelas quais essas coisas super distantes podem ter um impacto em nossas vidas ou na habitabilidade do planeta”, ” Nojiri diz.





Acredita -se que a radiação seja um dos motores dos motores da evolução aqui na terra, uma influência caótica que leva as células a serem mutadas, para o bem ou para doente (Ou para neutro). A evolução ocorreria com ou sem radiação; Mas ele pode desempenhar um papel nas mudanças no impulso.

https://www.youtube.com/watch?v=5chmlar0gw Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da web “Recraierpolicy =” Strict-original-ohen-cross-original “ALMITINGScreen>

O sistema solar está em uma bolha no espaço conhecido como bolha local, uma região relativamente desprovida de outras estrelas. Os astrônomos acreditam que essa bolha foi escavada por uma série de explosões de supernova, milhões de anos atrás.





Como as supernovas vizinhas podem aumentar os níveis de radiação sentidos pela terra com várias ordens de magnitude, é razoável explorar a possibilidade de que essa radiação afete a vida na superfície.





O trabalho de Nojiri e seus colegas envolveram amostras fundamentais de sedimentos no alto mar, preservando um registro de depósito ao longo de milhões de anos. Em particular, eles estavam considerando um isótopo radioativo de ferro chamado Iron-60, que é forjado durante as explosões de supernova, e chuvas na Terra, além de viajarmos pelas nuvens restantes de detritos de supernova.





Em 2016, uma equipe de físicos Publicou um artigo em que descreveram a identificação de dois pontos no ferro-60 em sedimentos do fundo do mar. Como o Iron-60 tem uma meia-vida conhecida, esses pontos podem ser datados com um alto nível de precisão-um para cerca de 6,5 a 8,7 milhões de anos, o outro em torno de 1,5 a 3, 2 milhões de anos.





A equipe de Nojiri queria refazer esses pontos em eventos específicos, então eles começaram a “rebobinar” os movimentos dos objetos no espaço local. Seus resultados mostram que a ponta anterior do ferro-60 ocorreu quando a Terra entrou na bolha local, passando pela região limitada em isótopo de explosões anteriores de supernova.

O último pico, eles descobriram, provavelmente foi o resultado de uma explosão de supernova por perto entre 2 milhões e 3 milhões de anos, ou o Scorpius-Centraure grupo de jovens estrelas com cerca de 460 anos -luz de idade, ou Relógio de Tucana 230 Grupo de anos leves.





Um restante de supernova e estrelas em fuga associadas ao Scorpius -Centaurus – um destes últimos sendo um pulsar, o núcleo desmoronado de uma estrela morta depois de uma supernova – sugere que essa região provavelmente dos dois é o culpado. De fato, um estudo de 2019 já Linké le Iron-60 Spike neste evento de supernova.





A equipe realizou simulações para descobrir como essa explosão teria afetado a parte da terra da ponta do ferro-60, ou seja. Eles descobriram que nosso planeta teria sido bombardeado com poderosa radiação cósmica por cerca de 100.000 anos após a Supernova.

https://www.youtube.com/watch? Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Se a explosão ocorreu em Scorpius-Centaurus, a dose pode ser de 30 milhões adicionais por ano nos primeiros 10.000 anos; Para Tucana-Horologium, a dose teria sido 100 miligrays.





De qualquer forma, pode haver efeitos. Um artigo de 2016 que descreve a pesquisa realizada na Índia revelou que o limiar de influência para a ruptura do DNA pode ser Cerca de 5 milimi-mensagens por ano.





Embora não exista uma linha direta estabelecida entre os dois eventos, um jornal no ano passado encontrou um Aumento surpreendente na diversidade de vírus de peixe No lago Tanganyika, entre 2 e 3 milhões de anos atrás.





“Não podemos dizer que eles estão conectados, mas eles têm um atraso semelhante”. Nojiri diz. “Achamos que era interessante que houvesse maior diversificação no vírus. “”





No mínimo, pesquisas sugerem que pode haver uma ligação entre eventos selvagens no cosmos e a trajetória da evolução aqui na Terra. Podemos dizer que existimos em uma bolha no vácuo, mas honestamente, tudo pode afetar outras coisas. Ou, como Carl Sagan disse, Somos todos Stardust.





Talvez devêssemos pensar mais do que nós.

A pesquisa em equipe foi publicada em Cartas de jornal astrofísicos.