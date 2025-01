A Razer está enviando cheques para suas máscaras N95 Zephyr com etiquetas falsas

A Comissão Federal de Comércio está enviando cheques para reembolsar integralmente todos que compraram máscaras purificadoras de ar Razer Zephyr, que durante a pandemia de COVID-19 foram falsamente rotuladas como tendo proteção equivalente ao N95. Os reembolsos totalizam US$ 1,1 milhão e são enviados automaticamente aos 6.764 clientes que adquiriram uma das máscaras.

A FTC processou a Razer, uma empresa de jogos e estilo de vida, depois que a empresa vendeu a máscara Zephyr como uma máscara equivalente ao N95. N95 as máscaras são Projetado para ter um ajuste perfeito ao rosto do usuário e uma filtragem eficiente de partículas transportadas pelo ar. Por ser um padrão regulamentado pelo governo, uma empresa não pode lançar uma máscara e rotulá-la como N95. Deve primeiro ser certificado.

Embora a Razer tenha enviado o skin para certificação, o Zephyr nunca recebeu tal rótulo. A Razer acabou retirando o Zephyr do mercado, mas continuou a vender filtros de reposição. A empresa também descontinuou isso e começou a emitir reembolsos.

O processo da FTC alegou que a Razer reembolsou apenas 6% dos consumidores que compraram a máscara ou filtros de reposição. O acordo de US$ 1,1 milhão visa reembolsar os 94% restantes dos clientes que não receberam seu dinheiro de volta.

A FTC diz que o reembolso médio será Será em torno de US$ 150. A Razer vendeu originalmente a máscara por US$ 100 e US$ 30 pela substituição do filtro.

Como os clientes serão reembolsados?

De acordo com a FTC, os controles será enviado por correio ou através do PayPal. A FTC diz que qualquer pessoa que receba um cheque em papel deve descontá-lo no prazo de 90 dias e qualquer pessoa que receba fundos através do PayPal deve aceitar o dinheiro no prazo de 30 dias.

A ordem judicial da FTC exigia que a empresa fornecesse uma lista de seus clientes. As notas da FTC Você também pode usar o banco de dados da Consumer Sentinel Network da agência para encontrar destinatários elegíveis, bem como pesquisar relatórios relacionados aos réus e usar as informações de contato nessas reclamações para criar uma lista de potenciais destinatários de reembolso.

Os clientes com dúvidas devem ligar para o administrador de reembolso da FTC, Simpluris, pelo telefone 1-833-285-3003 ou visitar o Página de perguntas frequentes da FTC.