A Samsung adora falar sobre IA, mas é o básico do Galaxy S25 que ainda mais me interessa

Assistindo ao evento Galaxy S25 Unpacked de uma hora de duração, você seria perdoado por pensar que a Samsung não estava lançando nenhum novo dispositivo, mas simplesmente anunciando um novo software. Como em outros eventos tecnológicos recentes, a IA estava na moda e dominou o show.

Existem novos recursos do Galaxy AI, como “ações entre aplicativos”, que devem permitir que o assistente digital do telefone use vários aplicativos para responder às suas solicitações. Uma nova “pesquisa conversacional” deve facilitar o ajuste das configurações digitando em linguagem natural. Nas Configurações, dizer “Meus olhos doem” pode dizer ao telefone para orientá-lo nos ajustes de brilho e luz azul, em vez de ter que pesquisar menus individualizados.

E à primeira vista, a nova linha Galaxy S25 se parece muito com o S24 do ano passado, que se parece com o S23 de 2023.

Mas para mim, uma das partes mais interessantes deste telefone é algo muito mais simples: a duração da bateria. À medida que as pessoas continuam a manter seus telefones por mais tempo e mostram interesse limitado em IA em geral, a afirmação da Samsung de que a série S25 tem sua “bateria de maior duração” tem um mérito particular.

Para o S25 Ultra, a empresa afirma 31 horas de duração da bateria, uma hora a mais que o S24 Ultra, embora ainda não se saiba como ela se comporta no mundo real.

Uma pesquisa recente da CNET descobriu que os compradores americanos ainda não se importam com a IA em seus telefones. Mas eles se preocupam muito em melhorar a vida útil da bateria. Os recursos da câmera também são importantes, e a Samsung pelo menos aumentou o sensor ultra-amplo para 50 megapixels no S25 Ultra. (As resoluções das câmeras S25 e S25 Plus permanecem as mesmas dos modelos do ano passado.)

A Samsung já tinha câmeras impressionantes e software sólido (além de IA) em seus telefones mais antigos. E embora eu gostasse de ver uma mudança de design mais ambiciosa (que a Samsung parece estar fazendo com o Galaxy S25 Edge mais fino), não há como argumentar que a empresa precisava fazer algo radical com seu já popular modelo carro-chefe. modelos.

O Ultra ganhando engastes mais finos para mover a tela de 6,8 polegadas na edição S24 para 6,9 polegadas no telefone deste ano é um toque pequeno, mas agradável. Assim como o perfil geral mais fino e leve que todos os três modelos parecem ostentar. Esses não são grandes avanços por si só, mas podem proporcionar uma experiência melhor se você estiver atualizando de um dispositivo que já tem alguns anos.

E talvez os recursos de IA sejam úteis no futuro. Com os mais recentes chips Snapdragon 8 Elite da Qualcomm e 12 GB de RAM agora padrão em toda a linha e a promessa da Samsung de sete anos de atualizações de software, talvez esses telefones estejam bem equipados para lidar com pelo menos alguns desses recursos futuros.

Por enquanto, e no futuro próximo, o recurso que mais importa para mim é a duração da bateria. Embora possa não ser tão chamativo ou sexy para uma palestra de uma hora, é, no final das contas, o que me leva a considerar o S25 ao atualizar.

Agora, se ao menos a Samsung pudesse finalmente colocar ímãs no telefone para carregamento sem fio Qi2, em vez de tornar os usuários dependentes da compra de uma capa…