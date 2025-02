A Samsung liderou o mercado global de TV em 2024, LG OLED TV segmento: relatório

A Samsung casou -se com o mercado global de embarques de aparelhos de TV em 2024, de acordo com o recente relatório da empresa de pesquisa de mercado. Com isso, a gigante da tecnologia sul -coreana garantiu seu principal lugar na 19ª vez consecutiva, um título que realizou em 2006. A empresa chamada de AI novidade e seu foco na tela premium e muito importante e seu foco na tela premium e ultra-big e seu foco na tela premium e além de grande por causa e uma tela além da grande atenção às suas culturas de liderança e de uma determinada maneira . Enquanto isso, a LG anunciou que está superada em participação de mercado de TV no mesmo período, com cerca de 3,18 milhões de unidades enviadas.

A Samsung liderou segmentos premium com 49,6 % de participação de mercado

De acordo com o mercado de aparelhos de TV da OMDIA relatório; A Samsung representou 28,3 % no mercado de TV em 2024, liderando no mercado. Em anúncioHun Lee, vice-presidente de efeitos Visual Display Business Ad Samsung Electronics disse que a empresa continuará introduzindo TVs de equipe de IA.

No condado do colega, capturou 49,6 % no mercado em segmento de prêmio (US $ 2.500 + ou aproximadamente Rs. 2.17.400). Em uma classe de mais de 75 polegadas ou ultra-grande, uma empresa garantiu 28,7 % no mercado, dizendo que os líderes posicionam.

A Samsung disse que vendeu 8,34 milhões de unidades de TV QLED com 46,8 % de participação de mercado. O mercado de TV QLED também é superado 10 % do total de vendas de TV no início. Em Over OLED TV segmento, a empresa atingiu 1,44 milhão de unidades, a segurança de 27,3 % de participação de mercado em 2024. Também é registrado no crescimento de 42 % no ano anterior (A / A) em vendas de unidades.

Enquanto isso, rival da LG PREVISÃO Por 52,4 % da participação de mercado da OLED TV, de acordo com as remessas. Também se casou em 2024, enviando mais de 1,1 milhão de unidades em apenas um quarto trimestre.

No mesmo período, a LG também afirmou que capturou 57,5 ​​% de participação de mercado para o OLED antigo e grande (75 polegadas). Além disso, as remessas totais do TIVA da LG em 2024 (inclusive o LCD e LCD) foram de cerca de 22,6 milhões de unidades com participação de mercado 16,1 % com base nas vendas.