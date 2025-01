A semana surpresa de XP duplo de Call of Duty começa agora em Black Ops 6

O novo mapa de zumbis não é a única surpresa mortal vinda do dia 115 de 2025. Os jogadores de Black Ops 6 podem mais uma vez matar zumbis (ou sua laia) por seis dias de ação de XP duplo, já que o desenvolvedor Treyarch anunciou que o novo mapa de zumbis semana começará em Quarta-feira, 15 de janeiro, a terça-feira, 21 de janeiro.

Qualquer pessoa que jogue Black Ops 6 terá XP universal de jogador duplo, XP de arma dupla, XP de passe de batalha duplo e taxa de vitória Double Gobblegum aplicadas à sua conta durante o evento, o que a Treyarch chama de “Quad Feed” das semanas de XP duplo. O aumento duplo de XP do Battle Pass ajudará os jogadores atrasados ​​a alcançar os níveis finais de que precisam mais cedo. A 2ª temporada de Black Ops 6 começa terça-feira, 28 de janeiro.

A última semana de XP duplo já começou no Black Ops 6, o que significa Você receberá XP em dobro em qualquer partida multijogador ou jogo de zumbis que jogar agora..

O evento crossover Squid Game também continua como parte do ciclo de conteúdo da 1ª temporada de Black Ops 6, para que os jogadores possam aproveitar o fim de semana Double XP para aumentar o nível da nova arma corpo a corpo Cleaver ou tentar ganhar alguns dos novos Power Keg e Time Out. Gobblegums foram adicionados aos zumbis no início desta temporada.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre este fim de semana de Double XP.

Quando começa a Semana Double XP em Call of Duty: Black Ops 6?

Durante o evento, os jogadores se beneficiarão de XP duplo de jogador e arma e uma taxa dupla de queda de Gobblegum. Activisão

Esta semana de XP duplo estava programada para cair Quarta-feira, 15 de janeiro às 13h, horário do leste.

Não tem certeza de quando começou a semana de XP em Dobro para você? Foi aqui que este evento começou no seu fuso horário:

Horário do Leste: 15 de janeiro às 13h.

15 de janeiro às 13h. CONNECTICUT: 15 de janeiro às 12h.

15 de janeiro às 12h. MONTANHA: 15 de janeiro às 11h

15 de janeiro às 11h PT: 15 de janeiro às 10h

Se possível, vale a pena iniciar o jogo antes da sessão de jogo; Como acontece com todo patch do Black Ops 6, a atualização exigirá que você baixe novo conteúdo e reinicie o aplicativo.

Embora este patch adicione apenas o dobro de XP, vale a pena preparar seu jogo antes de sentar para jogar. Um próximo patch muito maior incluirá The Tomb, o próximo mapa de zumbis que dará continuidade à saga Dark Aether.

Quando termina a Semana Double XP em Call of Duty: Black Ops 6?

A semana de XP duplo dura seis dias, terminando terça-feira, 21 de janeiro. Seus tokens de XP em dobro serão desbloqueados novamente após esse período.

É quando a semana de XP duplo terminará no seu fuso horário:

Horário do Leste: 21 de janeiro às 13h.

21 de janeiro às 13h. CONNECTICUT: 21 de janeiro às 12h.

21 de janeiro às 12h. MONTANHA: 21 de janeiro às 11h

21 de janeiro às 11h PT: 21 de janeiro às 10h

Call of Duty Warzone tem XP em dobro esta semana?

Os jogadores do Warzone também poderão ganhar XP de jogador em dobro e XP de arma em dobro durante o evento. Activisão

Call of Duty Warzone tem uma semana de Double XP junto com Black Ops 6. Isso significa que os jogadores de Warzone também poderão se beneficiar do Dual Player XP e do Dual Weapon XP.

Novos jogadores têm a oportunidade de aumentar o nível das armas que desbloqueiam no novo e melhorado Warzone Armory, e os jogadores que retornam podem continuar a desbloquear novos acessórios para o conjunto de armas Black Ops 6 adicionado ao Warzone.

Perguntas frequentes sobre Black Ops 6 Double XP

Haverá XP em dobro no passe de batalha neste fim de semana? Não, não haverá Double Battle Pass XP neste fim de semana. Neste fim de semana de Double XP, os jogadores podem ganhar Double Player XP, Double Weapon XP e Double Gobblegums no modo de jogo Zombies.