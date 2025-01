A síndrome da fadiga crônica aumentou desde a pandemia, revela estudo

Os cientistas estão cada vez mais preocupados com o facto de as infecções pelo vírus SARS-CoV-2 poderem desencadear mais casos de síndrome de fadiga crónica ou encefalomielite miálgica (ME/SFC).

Um novo estudo descobriu que seis meses ou mais após a infecção por SARS-CoV-2, os participantes tinham 7,5 vezes mais probabilidade de preencher os critérios de diagnóstico para EM/SFC do que aqueles que não tinham sido infectados.





“Nossos resultados fornecem evidências de que a taxa e o risco de desenvolver EM/SFC após a infecção por SARS-CoV-2 aumentam significativamente” escrever os autores do estudo, liderado pela pesquisadora ME/CFS Suzanne Vernon, do Bateman Horne Center, nos Estados Unidos.





Seus resultados, os pesquisadores adicionar“são apoiados por outros estudos que implicaram agentes infecciosos, como o vírus Epstein-Barr e o vírus Ross River, e doenças não virais, como a febre Q e a giardíase, na etiologia da EM/SFC”.





Embora ninguém saiba o que causa EM/SFC, as infecções virais são pensado para ser um possível gatilho.





Long COVID e ME/CFS partilham muitos sintomas sobrepostos, e alguns cientistas suspeitam que as duas doenças estão de alguma forma ligadas ou desencadeadas pelos mesmos factores.





De facto, as estimativas actuais sugerem que entre 13 e 58 por cento das pessoas com COVID longa cumprem os requisitos de diagnóstico para EM/SFC.





Antes da pandemia de 2020, o fardo de saúde da EM/SFC nos Estados Unidos era estimado ser o dobro do VIH/SIDA.





Agora que a COVID já afetou mais de 18 milhões de adultos, alguns investigadores prevêem que poderemos enfrentar o dobro de casos de EM/SFC num futuro próximo.





O estudo atual foi financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA e incluiu 11.785 participantes que tiveram COVID-19 pelo menos seis meses antes e 1.439 participantes não infectados.





É importante ressaltar que nenhum participante da análise tinha EM/SFC pré-existente e a maioria foi vacinada contra a COVID-19.





Em última análise, 4,5 por cento dos participantes que adoeceram com COVID-19 preencheram os critérios para SFC/EM, que normalmente requer pelo menos seis meses de fadiga, acompanhada de mal-estar pós-esforço, comprometimento cognitivo, sono não restaurador ou intolerância ortostática. .





Deste grupo, 89 por cento também preencheram os critérios para COVID longo.





Isto pode indicar que EM/SFC após a COVID-19 “representa um subconjunto gravemente doente” de pacientes com doença longa, dizem os autores. levantar hipóteses. Mas é necessária mais investigação para desvendar estes dois diagnósticos, especialmente porque ambas as doenças são altamente variáveis ​​de paciente para paciente.

Embora 4,5 por cento possa não parecer muito, é várias vezes superior à taxa anterior a 2020. Além disso, descobriu-se que quase 40 por cento dos participantes infectados eram “.Digite ME/CFS“, o que significa que eles tiveram pelo menos um sintoma de EM/SFC seis meses após a COVID-19.





Em comparação, apenas 0,6 por cento dos participantes não infectados preenchiam os critérios de diagnóstico para EM/SFC, e 16 por cento deles apresentavam apenas um sintoma.





O mal-estar pós-esforço, ou piora dos sintomas após o exercício, foi o sintoma mais comum relatado por todos os participantes com EM/SFC.





A intolerância ortostática, em que ficar em pé leva à diminuição da pressão arterial e à elevação da frequência cardíaca, foi o segundo sintoma mais comum.





Enquanto isso, o longo COVID tende a ser marcado por sintomas persistentes do próprio COVID-19como problemas respiratórios ou dor no peito.





“Em comparação com aqueles que nunca preencheram os critérios para EM/SFC na coorte infectada, aqueles com EM/SFC pós-COVID-19 tinham maior probabilidade de serem brancos, do sexo feminino, entre 46 e 65 anos de idade e viverem em uma área rural , e menor probabilidade de ter sido vacinado no momento da matrícula e de ter concluído a faculdade”, explicar Vernon e seus colegas.





Compreender por que algumas pessoas são mais suscetíveis à COVID longa ou EM/SFC poderia ajudar os pesquisadores a encontrar novos caminhos para a prevenção e tratamento de ambas as doenças.





Como nenhum deles tem causa ou cura conhecida, e ambos estão em ascensão, há todos os motivos para continuar investigando.

O estudo foi publicado no Revista de Medicina Interna Geral.