A Sony elimina os jogos ‘Eslop’ da PlayStation Store, diz o relatório

Vários jogos desapareceram recentemente da Sony PlayStation Store, o que leva à especulação de que a Sony os eliminou, de acordo com um relatório de Eurogamer Segunda-feira. Os jogos em questão foram chamados de jogos de spam ou “slop”, que dependem em grande parte da IA ​​e têm nomes e descrições enganosos para atrair jogadores.

A Sony não respondeu imediatamente a um pedido de confirmação sobre a eliminação de jogos.

Esses jogos foram sujeitos a um relatório de Luz No início do mês, detalha a tendência problemática atual que afeta principalmente a loja PS e Nintendo eShop. Um pequeno número de desenvolvedores, que geralmente consiste em uma pessoa, inundam as duas lojas com jogos de baixo custo que soam semelhantes aos jogos populares e usam imagens generativas para que os gráficos de vanguarda surjam. Isso pretende atrair jogadores que procuram um acordo nos Jogos.

Esses títulos de inclinação geralmente usam ativos de outros jogos ou ativos gratuitos disponíveis para ferramentas de desenvolvedor de jogos e um tapa para criar uma experiência que não vale o custo de baixo custo. Como os jogos são vendidos a um preço tão baixo, o objetivo para os desenvolvedores é vender um grande número de cópias antes do início das pessoas.

Também chamado de “AI Slop”, os desenvolvedores desses jogos aproveitam o processo de certificação para levar seus jogos às janelas com pouca supervisão dos proprietários das lojas. Segundo relatos, as lojas da Sony e da Nintendo inundam esses jogos, enquanto a Microsoft Store é um pouco mais um desafio para lançar jogos. Da mesma forma, o Steam tem tantos jogos que eles são adicionados que tentar lançar vários títulos não pode receber atenção dos jogadores de PC.