A Sony oferece membros adicionais do PS PSC cinco dias após a interrupção da Rede PlayStation

Sony disse que está dando assinantes PlayStation Plus Cinco dias de serviço adicionais Para compensar uma grande interrupção da rede PS que começou na noite de 7 de fevereiro e durou aproximadamente 20 horas do dia seguinte.

A Sony sofreu uma interrupção semelhante em outubro que durou cerca de oito horas. A empresa Ele disse em uma publicação X que o problema era técnico.

“Os serviços de rede se recuperaram totalmente de um problema operacional. Pedimos desculpas pelo desconforto e agradecemos à comunidade por sua paciência”, disse o cargo. “Todos os membros do PlayStation Plus receberão automaticamente 5 dias de serviço adicionais”.

A partir de 10 de fevereiro, o serviço Parecia voltar ao normal. A Sony não respondeu imediatamente a um e -mail sobre mais informações sobre a interrupção.

Os jogadores que possuem os consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 estavam entre os afetados, embora qualquer jogo ou serviço que exija um login da Rede PlayStation também tivesse problemas. No ano passado, os jogadores do Helldivers 2 protestaram pelo requisito da Sony de que um login do PSN seja obrigado a jogar a versão para PC do jogo. Sony finalmente se retirou, eliminando o requisito, mas não antes eliminou o jogo de venda em vários territórios. Alguns sites de jogo apontaram que, se a Sony continuasse exigindo seu login da PSN, seus jogos para PC Também teria sido impossível jogar

A interrupção mais recente afetou os títulos populares, como Call of Duty: Black Ops 6 e Marvel Rivals, mas os fãs dos jogos multiplayer online não foram os únicos afetados. Os proprietários de consoles que têm jogos digitais de jogos em vez de registros disseram Eles não podiam verificar seus jogosFaça os jogos mesmo offline inacessíveis.

A última vez que a PSN caiu por tanto tempo foi em 2011, quando uma interrupção dos jogos acabou fazendo parte de um importante incidente de pirataria.