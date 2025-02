A T-Mobile abre sua versão beta do Starlink, até pessoas com AT&T e Verizon

No final do ano passado, a T-Mobile disse que estava se preparando para começar a tentar o serviço Beta The SpaceX Starlink. Parece que o programa está pronto para a decolagem, e o operador deve anunciar durante o Super Bowl que começou a permitir que os usuários acessem o serviço de satélite.

Como parte da versão beta, as pessoas do programa poderão enviar mensagens de texto SMS quando estiverem ao ar livre, mesmo em áreas onde normalmente não obtêm a cobertura terrestre da T-Mobile. O serviço beta será gratuito e aberto a todos os usuários pós-pagos da T-Mobile até julho, e a transportadora também a disponibiliza gratuitamente durante esse período para os clientes da AT&T e da Verizon.

Em julho, a transportadora planeja começar a cobrar pelo serviço. Ele será incluído como parte do melhor plano GO5G da T-Mobile e disponível como um complemento para seus outros planos por US $ 15 por mês, por linha. Os usuários da T-Mobile registrados para serviço este mês podem bloquear uma taxa de desconto de US $ 10 por mês, por linha como parte de um contrato de adoção antecipado.

Os usuários da AT&T e da Verizon continuarão a usar o serviço por US $ 20 por mês, por linha. Esses usuários não precisarão alterar a T-Mobile para adicionar o serviço Starlink, mas precisarão de um dispositivo compatível desbloqueado que o ESIMS admite.

Os usuários da T-Mobile, AT&T e Verizon interessados ​​em assinar a versão beta podem fazê-lo em Site T-MobileCom a operadora planejando adicionar usuários ao novo serviço em primeiro lugar, ele serviu pela primeira vez. À medida que a lista passa, ela se estenderá com instruções quando os usuários registrados na versão beta podem entrar.

A transportadora não planejou oferecer cobertura de satélite aos usuários da AT&T e da Verizon, mas diz que se mudou para fazer isso depois de ver a Verizon’s Último anúncio apresentado pelo astronauta buzz aldrin promovendo mensagens de texto por satélite em sua rede. O anúncio já acumulou mais de 8 milhões de visitas ao YouTube.

Clint Patterson, vice-presidente sênior de marketing da T-Mobile, diz à CNET que, quando se tratava de apoiar os operadores rivais “francamente, isso não fazia parte do nosso plano original para o Super Bowl”.

“Quando vimos o último anúncio da Verizon, anunciando algo que ele não pode fazer na rede da Verizon, sentimos que precisamos agir”.

A T-Mobile diz que ele e Starlink atualmente têm mais de 450 satélites em órbita que “fornecem cobertura a 500.000 milhas quadradas de terreno inacessível por redes terrestres”.

Patterson disse que a T-Mobile já adicionou “dezenas de milhares de usuários à versão beta.

O operador indica que ele trabalha com a SpaceX e os fabricantes de dispositivos na otimização de smartphones para poder se conectar ao novo serviço, com o objetivo de que sempre que ele tiver uma visão do céu, ele deve ser capaz de permanecer conectado.

T-Mobile diz que trabalha com os fabricantes para “garantir que a grande maioria dos telefones T-Mobile seja lançada nos últimos quatro anos de trabalho com a T-Mobile Starlink”, incluindo o iPhone 14 e o Galaxy S21.

Cobertura de emergência

A T-Mobile e a SpaceX anunciaram sua associação pela primeira vez em 2022 e, mais recentemente, usaram a tecnologia para manter as pessoas informadas e conectadas durante desastres naturais. As duas empresas anteriormente recorreram ao serviço em resposta aos furacões Milton e Helene no ano passado e este mês permitiu que pessoas que lidam com os incêndios em Los Angeles.

Em situações de emergência, a empresa pode disponibilizar o serviço a todos, independentemente do plano, de acordo com Mike Katz, presidente de marketing, estratégia e produtos da T-Mobile. “Em tempos de emergência, você deve deixar seus guardas competitivos e perceber que há coisas mais importantes … e que as pessoas afetadas por essas tragédias precisam de ajuda”, disse ele. “Então esse sempre será nosso princípio orientador dessas coisas”.

Como parte de sua implementação em resposta a Los Angeles Fires, o operador abriu apenas o suporte do Starlink para usuários com a maioria dos telefones Android e modelos mais antigos do iPhone antes da série iPhone 14. foram pressionados para usar o serviço de satélite da Apple, que o fabricante do iPhone oferece com a GlobalStar.

Com o beta e o lançamento completo, a T-Mobile admitirá dispositivos mais recentes no Android e iOS. O operador não fornece uma lista de dispositivos compatíveis, mas Katz ressalta que os telefones disponíveis para a versão beta “serão a menor quantidade de dispositivos elegíveis e, literalmente, como provavelmente semanalmente, eles se expandirão”.

“Todos os dispositivos mais recentes em algum momento serão incluídos nele”, disse Katz, acrescentando que a transportadora notificará os clientes quando seu telefone for compatível com a versão beta.

A T -Mobile disse que, como parte da abertura deste novo serviço beta, você também pode usar a constelação de Starlink para poder transmitir alertas de emergência sem fio do governo e de autoridades locais em todo o país, independentemente de terem -mbile ou um fornecedor diferente.

Começando com mensagens de texto, os dados que chegarão este ano

Sarah Tew/Cnet

Embora o serviço inicial do Starlink da T-Mobile e da SpaceX se concentre nas mensagens de texto, o plano é adicionar suporte para voz e dados, algo que pode ajudar a oferta do operador a se destacar do que está incluído nos fabricantes de dispositivos.

Patterson disse que, embora a operadora esteja começando com mensagens de texto SMS na versão beta, ele planeja oferecer serviços de dados através do satélite “no final deste ano” e serviços de voz, como chamando, no futuro.

A solução de satélite da Apple permite que você envie mensagens para serviços de emergência e, com o iOS 18, imessagens regulares de satélite. O Google apresentou recentemente uma opção de mensagens de emergência em associação com o provedor da Skylo para sua série telefônica Pixel 9; É apenas para mensagens de emergência.

Atualmente, a Apple e o Google não cobram por seus serviços de mensagens de satélite, embora ambos tenham sugerido que possam adicionar uma taxa para a função no futuro.

Katz disse que, enquanto a T-Mobile trabalha através da versão beta e um lançamento comercial, os telefones saberão como lidar com conflitos entre os diferentes serviços de satélite, a primeira opção é o serviço do operador em vez de um fabricante. “Todos os números de telefone foram projetados para procurar primeiro a rede de operadores e depois ir para o outro”, disse ele. “E isso é uma extensão da rede de operadores”.