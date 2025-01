A taxa de aquecimento do oceano quadruplica em quatro décadas, Aceleratrice Air Change

Na paz do aquecimento do oceano, pretendeu significativamente nas últimas quatro décadas, com as recentes informações de absorção de calor quadruplicando as taxas de absorção de calor. Essa mudança aponta para a aceleração nas mudanças climáticas, pois o oceano como o planeta é o primeiro dissipador de calor. Os pesquisadores alertam se a dependência de combustíveis fósseis continuar, aquecendo o esperado para aumentar o fato de que uma taxa ainda mais rápida nas décadas de chegada. O resultado dessa tendência que se estende mais nível do mar, extremos fluidos de padrões e segurança alimentar global.

Pesquise cada temperatura oceânica crescente

De acordo com estudar Publicado em cartas de pesquisa ambiental, as temperaturas da superfície do oceano estão aumentando para aumentar a taxa. A pesquisa revela que, embora a taxa de aquecimento tenha sido de 0,06 graus Celsius em uma década na década de 1980, que foi escalada a 0,27 graus Celsius em uma década. Projetos para indicar que uma aceleração semelhante será nos próximos 20 anos, quando a situação peioring, se as emissões permanecerem em segurança.

Mudança climática que impulsiona a energia da terra imenia

As invenções sugerem que a disparidade da indústria do planeta, onde o planeta absorve mais energia do que o comprado, dobrou nas últimas duas décadas. Gases gases são muito dióxido e metano o calor de captura na atmosfera, levando ao oceano aquecido. Líder do estudo Christopher Mercator, Professor Ocean e Terra Mantendo a Universidade da Lição: anunciado O conhecimento ao vivo que tendência sugere que as mudanças climáticas são progredidas para mais rápido do que o previsto anteriormente.

Impactos no clima, nível do mar e segurança alimentar

As temperaturas do oceano contribuem para o nível do mar, levantam -se, rupturas extremas e agrícolas. Redução em uma cobertura de nuvens, o lado do esbelto nos níveis de gelo e neve, aumentando a absorção de calor. Os pesquisadores advertem que, sem reduções substanciais no combustível fóssil usado, o planeta experimentará consequências pesadas do ar.