Os pesquisadores introduziram um método avançado para rotular proteínas em tecidos completos, abordando uma desculpa para desafiar a pesquisa biológica. A arte, projetada para garantir que a distribuição de anticorpos contra todos os órgãos, demonstrados em muitos tipos de texto. Essa abordagem pode melhorar significativamente a precisão dos estudos celulares na estrutura de texto reservada, permitindo a detecção mais precisa de proteínas. Os cientistas esperam que o método ajude nos sistemas biológicos complexos do estudo, fornecendo informações sobre doações celulares sem uma mudança de arquitetura natural dos tecidos.

Avançando a rotulagem de proteínas

De acordo com estudar Publicado em Biotecnologia, The Art, que é a redispersão contínua do equilíbrio volumétrico (curva), desenvolvido para a Tecnologia do Instituto de Massachusetts (MIL). Na equipe de pesquisa, liderada por Kwanghun Chung, professor de necessidades e neurociência para MIT, testou o método em vários exemplos biológicos entre roedores e tecidos humanos. Ao controlar a velocidade das interações antígenas e aumentar a difusão molecular pelo eletrotransporte estocástico, o processo permitido em uma marcação uniforme de proteínas no tempo de fração exigido pelos métodos convencionais.

Abordando as limitações do modi convencional

O tradicional vai para a imuno -histoquímica geralmente falha na distribuição uniforme de proteínas de moléculas de rotulagem de magnitude. Nos anticorpos tendem a se concentrar na superfície mais próxima, com a falha em penetrar nas camadas mais altas, levando a marcação desigual. Falando ao MIT News, Chung, comparado ao desafio de marinar um alimento grosso, onde apenas as camadas externas absorvem a marinada de maneira eficaz. Expositou um grande tamanho de moléculas de rotulagem torna uma penetração uniforme dos mais difíceis, exigindo tempos de processamento prolongado.

Aplicação eficiente e escalável

Os pesquisadores demonstraram que a técnica da curva, combinada com a marcação eletroforética-rápida usando a afinidade de um hidrogel (Eflash), melhorando significativamente a penetração de anticorpos. O teste no cérebro de camundongos adultos mostra que os métodos convencionais saem da marcação, com o eflash produziu manchas uniformes por todos os neurônios. Vitória semelhante observada por outras espécies, entre exemplos de sagui e cérebro humano, então embriões, pulmões e corações de camundongos.

Comparação com rotulagem genética

Como relatado O cientista, a principal conveniência dessa técnica sobre rotulagem transgênica no estudo. Embora os métodos genéticos confiem no marketing fluorescente da transcrição de genes, a expressão de proteínas nem sempre está correlacionada diretamente com uma operação de genes. Os pesquisadores encontraram discrepãos significativos com a comparação de marcação transgênica com o Eflash, enfatiza o trabalho diretamente a detecção de proteínas. Uma invenção sugere que a marcação genética simplesmente não é suficiente para estudar com precisão a distribuição de proteínas nos tecidos.

Efeito futuro

Os cientistas antecipam a curva para compreender a criação de padrões de expressão de proteínas reposicionados de compreensão em diferentes categorias da Web. Isso pode servir como uma referência ao estudo da dor dos tecidos e a métodos de diagnóstico conflitantes. Os pesquisadores acreditam que, ao melhorar a visualização de proteínas para os níveis celulares, a arte pode melhorar o entendimento de vários processos biológicos, o poder influencia os futuros medicamentos e aplicações científicas.