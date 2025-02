A técnica simples é o “ponto ideal” para estimular a recuperação após o exercício

Imagine que você acabou de terminar o treinamento. Suas pernas são como geléia, seus pulmões queimam e você só quer desmoronar no sofá.

Mas, em vez disso, você se leva e dá um passeio.





Embora possa parecer contra -intuitivo, faça uma atividade leve após treinamento intenso – conhecido como “Recuperação ativa“- Foi sugerido reduzir a dor e acelerar a recuperação após o exercício.





Mas funciona ou é apenas outro mito de fitness?

O que é a recuperação ativa?

A recuperação ativa descreve simplesmente uma certa atividade física de baixa intensidade após um exercício intenso.





Isso geralmente é alcançado graças a um cardio de baixa intensidade, como caminhada ou bicicleta, mas também pode consistir em alongamento com baixa intensidade ou mesmo exercícios de peso corporal, como agachamentos e slots.





O principal é garantir que a intensidade seja leve ou moderada, sem se mudar para a praia “vigorosa”.





Como regra, se você pode manter uma conversa enquanto estiver se exercitando, você trabalha em um Intensidade leve a moderada.





Algumas pessoas planejam fazer uma sessão de treinamento fácil em seus “dias de descanso” como uma forma de recuperação ativa. No entanto, não era realmente desejado. Portanto, nos concentraremos na forma mais tradicional de recuperação ativa neste artigo, onde é realizada logo após o exercício.





O que está fazendo a recuperação ativa?

A recuperação ativa ajuda acelerar o descarte de resíduosComo lactato e hidrogênio, após o exercício. Esse resíduo é movido dos músculos do sangue, antes de ser quebrado e usado para energia, ou simplesmente excretado.





Acredita -se que seja uma das maneiras pelas quais ele promove a recuperação.





Em alguns casos, a recuperação ativa provou Reduza a dor muscular nos dias seguintes ao exercício. Isso pode levar a um retorno mais rápido para pico de desempenho Em certas capacidades físicas, como altura de salto.





Mas, a recuperação ativa não parece reduzir Inflamação pós-exercício. Embora possa parecer uma coisa ruim, esse não é o caso.





A inflamação pós-exercício pode promover aumento da força e forma física após o exercício. E assim, quando é reduzido (digamos, usando Banhos de gelo após o exercício) Isso pode levar a um treinamento mais baixo do que o que seria visto de outra forma.





Isso significa que a recuperação ativa pode ser usada regularmente após o exercício sem o risco de afetar as vantagens da principal sessão de exercícios.





Também há evidências de outra forma

Toda a pesquisa sobre recuperação ativa não é positiva.





Vários estudos Indicar não é melhor do que apenas dormir no sofá quando se trata de reduzir a dor muscular e melhorar o desempenho após o exercício.





De fato, existe Mais pesquisas Sugerindo uma recuperação ativa não tem efeito que a pesquisa mostrando que ela tem um efeito.





Embora possa haver várias razões para isso, dois se destacam.





Primeiro, a maneira como a recuperação ativa é aplicada na pesquisa varia como muito. É provável que exista um ponto ideal em termos de duração de recuperação ativa durar para maximizar suas vantagens (mais sobre esse assunto posteriormente).





Segundo, é provável que as vantagens da recuperação ativa sejam triviais para pequenas. Como tal, eles nem sempre serão considerados “significativos” na literatura científica, apesar das vantagens potencialmente significativas no nível individual. Na ciência do esporte, os estudos geralmente têm pequenos tamanhos de amostras, o que pode dificultar a visão de pequenos efeitos.





Mas parece não haver pesquisas sugerindo que a recuperação ativa é menos eficaz do que não fazer nada, então, na pior das hipóteses, isso certamente não causará mal.





Quando a recuperação ativa é útil?

A recuperação ativa parece útil se você precisar realizar vários episódios de exercício Em um curto período de tempo. Por exemplo, se você estivesse em um torneio e teve 10 a 20 minutos entre os jogos, a rápida recuperação ativa seria melhor do que não fazer nada.





Recuperação ativa também poderia ser uma estratégia útil Se você precisar fazer o exercício novamente dentro de 24 horas após a intensa atividade.





Por exemplo, se você é alguém que pratica esporte e precisa jogar no tempo consecutivo, faça uma recuperação ativa de baixa intensidade após cada partida pode ajudar a reduzir a dor e melhorar o desempenho nos dias seguintes.





Da mesma forma, se você treina para um evento como uma maratona e terá uma sessão de treinamento no dia seguinte a uma corrida particularmente longa ou intensa, a recuperação ativa poderá prepará -lo melhor para sua próxima sessão de treinamento.





Por outro lado, se você acabou de terminar um exercício de intensidade baixa a moderada, é improvável que a recuperação ativa ofereça as mesmas vantagens. E se você tiver mais de 24 horas de descanso entre as sessões de exercício, é improvável que a recuperação ativa esteja fazendo muito, porque provavelmente será longa o suficiente para o seu corpo Recupere naturalmente de qualquer maneira.





Como tirar o máximo da recuperação ativa

A boa notícia é que você não precisa fazer muita recuperação ativa para ver uma vantagem.





UM Revisão sistemática Ao examinar a eficácia da recuperação ativa, 26 estudos descobriram que 6 a 10 minutos de exercício eram o ponto ideal em relação à melhoria da recuperação.





Curiosamente, a intensidade do exercício não parecia importante. Se fosse nesse período, teve um efeito positivo.





Portanto, é lógico facilitar sua recuperação ativa (porque por que você dificultaria se não for obrigado?), Mantendo -a na faixa de intensidade leve a moderada.

No entanto, não espere que a recuperação ativa altere a situação. A pesquisa sugere que as vantagens provavelmente estarão no melhor.

Hunter BennettProfessor de Ciência do Exercício, Universidade da Austrália do Sul E Lewis IngramProfessor de Fisioterapia, Universidade da Austrália do Sul

Este artigo é republicado de A conversa Sob uma licença criativa de comunicação. Leia Artigo original.