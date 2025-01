Pesquisas recentes sobre a formação da água e a origem da Lua forneceram informações convincentes. Pesquisadores da Universidade de Göttingen e do Instituto Max Planck de Pesquisa do Sistema Solar (MPS) realizaram análises lunares e terrestres, mostrando que a Lua foi formada predominantemente a partir de material do manto da Terra. Isto desafia a crença de longa data de que o protoplaneta Theia contribuiu significativamente para a composição da Lua. As descobertas também lançam luz sobre as primeiras águas da Terra, sugerindo uma repensação das suposições existentes.

Novas descobertas na formação da lua

Segundo estudar publicado na Biblioteca da Academia Nacional de Ciências, isótopos de oxigênio de 14 amostras lunares e 191 medições terrestres foram analisados ​​por fluoração a laser. O estudo observou a maior semelhança isotópica entre os isótopos de oxigênio-17 da Lua e da Terra. Esta descoberta contradiz teorias anteriores que atribuem a composição da Lua a uma grande contribuição de Theia, que se acredita ter colidido com o protoplaneta da Terra há milhares de milhões de anos.

Professor Andreas Pack, Diretor Geral do Centro de Geociências da Universidade de Göttingen; ele explicou ao phys.org que as colisões de Theia foram previamente despojadas do manto. O encontro com a Terra poderia ter sido um “canhão de metal” que levou à formação da Lua a partir do material ejetado do manto.

Efeitos na história da água na Terra

Os dados também geraram novas discussões sobre a origem da água na Terra. De acordo com os relatórios, a teoria amplamente aceite do Evento Veneer, que sugere a formação de água na Lua através de impactos subsequentes, está a ser questionada. O primeiro autor, Meike Fischer, ex-MPS, afirmou que quando relata a consistência isotópica entre a Terra e a Lua, muitos tipos de meteoritos atuam como fonte regular de água. Os condritos enstatitas, uma classe de meteoritos com semelhança isotópica com a Terra e conteúdo de água suficiente, foram sugeridos como prováveis ​​contribuintes para a água da Terra.

As descobertas fornecem informações críticas sobre as histórias interligadas do desenvolvimento da Terra e da formação da Lua, aprofundando a nossa compreensão da evolução planetária.