A toranja pode arruinar o seu medicamento, mas os cientistas podem ter uma solução

Sabemos que a toranja tem muitos Benefícios para a saúdeMas os seus ingredientes também podem estragar os medicamentos normais, aumentá-los para níveis perigosos ou enfraquecê-los, de modo que deixem de ser eficazes – um problema para o qual novas pesquisas podem ter uma solução.





Estes são principalmente os compostos chamados furanocumarinas dentro da toranja que interfere com medicamentos prescritos (mais de 100 deles, na última contagem), razão pela qual as pessoas que tomam esses medicamentos são frequentemente aconselhadas a cortar certas frutas de sua dieta.





Mas e se isso não fosse uma preocupação?





Uma equipe do Volcani Center em Israel decidiu procurar os genes por trás das furanocumarinas em frutas cítricas, toranjas e pomelo. Eles foram capazes de encontrar um agrupamento multigênico na família da dioxigenase dependente de 2-oxoglutarato (2OGD) que foi responsável pela produção dos compostos vegetais defensivos.





O conhecimento desta informação abre a possibilidade de toranjas e pomelos geneticamente modificados sem furanocumarinas. Outras frutas cítricas, incluindo laranjas e tangerinas, não produzem naturalmente estes compostos.





“Esta pesquisa nos ajuda a entender por que os frutos de certas espécies cítricas produzem furanocumarinas e demonstra como criadores e pesquisadores poderiam desenvolver variedades cítricas livres de furanocumarinas”, disse O cientista de plantas Yoram Eyal, do Volcani Center.

A equipe de estudo utilizou uma combinação de técnicas para identificar o cluster 2OGD, incluindo análise de DNA e RNA, comparações de genes e cruzamentos entre frutas para destacar as variações na produção de furanocumarina.





Demonstrou-se que diferentes genes no cluster 2OGD são responsáveis ​​pela sua produção em diferentes partes da planta (como folhas e raízes), ou sob diferentes condições (como quando os tecidos são atacados). A integridade de um gene em particular, CG2G000710, parece ser crucial para cozinhar furanocumarinas.





Além disso, uma sequência específica de DNA chamada sequência de inserção de base 655 parece interromper a atividade do gene CG2G000710 em frutas cítricas sem furanocumarinas. Isto pode ser devido à evolução destas plantas ao longo do tempo, sugerem os investigadores.





“A análise da sequência genômica e do transcriptoma de CG2G000710 e seus ortólogos demonstrou um quadro de leitura intacto no transcriptoma da folha de toranja Hudson e no genoma do pomelo,” escrever os pesquisadores. “Em total contraste, a transcrição estava totalmente ausente do transcriptoma do mandarim ‘Ora’…”





Esta é uma biologia de alto nível, mas a principal conclusão é que a produção de furanocumarina foi mapeada pela primeira vez em frutas cítricas. Os pesquisadores não tentaram produzir toranjas livres de furanocumarina, mas agora temos o conhecimento e as ferramentas que tornam isso possível.





O que poderia ajudar a prevenir alguns consequências bastante graves interações frutas-medicamentos. Mais pesquisas serão necessárias para investigar como essas frutas cítricas modificadas poderiam ser produzidas – sem afetar significativamente o seu sabor ou introduzir outros efeitos nocivos.





“Nosso trabalho fornece a base para o futuro cultivo assistido por marcadores ou com edição de genoma de variedades cítricas que serão seguras para consumo por uma grande e crescente população humana dependente do uso de medicamentos prescritos.” escrever os pesquisadores.

A pesquisa foi publicada em Novo cientista de plantas.