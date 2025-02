A “última zona de gelo” do Ártico pode desaparecer ainda mais rápido do que o esperado

A “última zona de gelo” deve ser o local final do Ártico, onde o gelo persiste o ano todo, mesmo que nosso planeta aqueça – mas um novo estudo sugere a região e que o ecossistema que se baseia nele desaparecerá antes do que anteriormente estimado.





Pesquisadores liderados por uma equipe da Universidade McGill, no Canadá, examinaram mais de perto a última zona de gelo (LIA) usando o Modelo comunitário do sistema terrestreIsso vai mais em detalhes do que as simulações usadas no passado.





Em particular, o novo modelo é mais completo para levar em consideração as correntes do mar e o fluxo de gelo, o que, por sua vez, acelera em que velocidade a última zona de gelo se torna gelo sem sazonalmente depois que o centro do Oceano Ártico o faz.

“Nossos resultados foram baseados em modelos de alta resolução, que consideram o transporte de gelo marinho através do Arctic Canadian Archipelago”. disse O cientista atmosférico Bruno Tremblay, da Universidade McGill.





“Isso sugere que o LIA poderia desaparecer muito mais cedo do que se pensava antes”.





Com base nos cálculos da equipe, o Oceano Ártico Central pode se libertar de gelo a cada ano, a partir de 2035, o último gelo permanente que permanece cerca de 6 a 24 anos após a criação do modelo sazonal.





Eles esperam que a última zona de gelo seja uma região ao redor das ilhas Queen Elizabeth, ao norte da Groenlândia e do Arctic Canadian Archipelago.





Estimativas anteriores sugeriram que os últimos restos de gelo do mar permanente poderiam segurar por várias décadas Após os períodos sazonais sem gelo. Novas previsões avançam significativamente neste calendário.





Como sempre com esses modelos, existem muitas variáveis: não é certo da velocidade com que o planeta se aquecerá, exatamente como a cobertura permanente do gelo influenciará a cobertura sazonal de gelo ou como o calor pode ser transportado na região do Ártico.





No entanto, a equipe identificou o norte da LIA como um guardião crucial do resto da região, bloqueando o fluxo de gelo longe da região e provavelmente um dos últimos lugares onde o gelo de vários invernos seria empilhado.





“O destino do LIA como um todo depende principalmente das condições de gelo marinho em sua parte norte, o que dificulta o transporte do gelo do mar e permite a reconstrução do gelo marinho espesso nas Ilhas Queen Elizabeth”, ” para escrever Pesquisadores de seu artigo publicado.





Muitas espécies estão contando com uma cobertura de gelo durante todo o ano, incluindo ursos polares e focas (Cerca de um quarto dos ursos polares no mundo vivem dentro ou perto da LIA).





Essa perda de gelo marinho já tem consequências na fauna, como representa um episódio de Nosso planeta em 2019Com mordidas que caem até a morte tentando montar penhascos na Terra, em vez de suas calotas de gelo agora perdidas. Esses animais anteriormente abundantes são agora Contestres para uma lista de extinção.





Também é usado pelos povos indígenas para a caça à subsistência.





A LIA é tão importante que parte disso foi designada como o Área protegida marinha de tuvaijuittuq (MPA) pelo governo canadense (“tuvaijuittuq” significa “o local onde o gelo nunca derrete” em Inuktut).

https://www.youtube.com/watch?v=7u_zqiimveo Frameborder = “0 ″ permitir =” acelerômetro; AutoPlay; Escrita clipborat; mídia criptografada; giroscópio; imagem em uma imagem; Share da Web “Recraierpolicy =” Strict-Original-Ohen-Cross-Origin “AllowerlScreen>

Agora, a área é claramente desastrosa – outro aviso entre muitos dos perigos da inação nas mudanças climáticas.





“Esses resultados destacam a urgência de reduzir o aquecimento para garantir projeções estáveis ​​para a última zona de gelo e para habitats do Ártico crítico”, ” disse A cientista atmosférica Madeleine Fol, da Universidade McGill.

A pesquisa foi publicada em Comunicações da Terra e Meio Ambiente.