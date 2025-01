A US SEC oferece aprovação inicial ao Bitcoin combinado, Etf éter

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA aprovou na quinta-feira parte do pedido a um novo fundo negociado em bolsa e rastreia duas maiores criptomoedas.

O ETF Bitcoin Ethreum Bitcoin um gerenciamento de ativos bit -butter procuraria proporcionar aos investidores uma exposição equilibrada a dois ativos digitais, pesando a capitalização de mercado. A estrutura do fundo ETFs existentes semelhantes para manter ou Bitcoin ou éter.

No regulador dos EUA em barulho Um teste é chamado Formulário 19b-4, que no processo geral pode não permitir que o produto comece a negociar. O fundo bitwise ainda precisa de aprovação para seu pedido de registro pendente, é se – então é necessário que a etapa seja necessária para começar a negociar.

Bitwise enviou a documentação ao fundo conjunto dos reguladores de novembro passado após a eleição presidencial dos EUA, que são levados ao presidente da administração amigável para criptografia, Donald Trump. O republicano deve trazer o efeito de regulamentos de apoio ao setor de seqüestro digital como parte do plano para nós no chefe de criptografia do mundo.

As empresas de investimento agora empolgam a SEC quando as contas devem iniciar as portfólios mais criptográficas. Vários “sondando os limites da SEC, com apenas os limites, incluindo os ETFs do Memecoin”, escreveu a análise do governo da Bloomberg Intelligence, Nathan Dean, em nota.

Por exemplo, proposto bit a bit um ETF não é um caminho de DogEcecoin. Este criptoasset é um arquétipo de Memecoin – um tipo de sinal quando não é inerente a valer o preço dos cum e garante sob o movimento do álcool das mídias sociais.

A SEC também recebe pedidos de desejos de rastreamento de ETFs de XRP, Solana e Litecoin, sinais de serem baseados em qualquer tipo de utilidade.

A Equise dos EUA contestada ao bitcoin rolou para o 2024 e provou ser uma grande Victoria, deu a maior criptomoeda em peças – permitida discutir – como valor moderno da loja. O grupo de uma dúzia de produtos, incluindo um bit, que acumulou ativos totais mais de US $ 121 bilhões (aproximadamente Rs. 10,47,573 crore). Fundos Ethernet e mais de US $ 11 bilhões (aproximadamente Rs. 95.233 crore) do dinheiro sob administração.

© 2025 Bloomberg LP

(Esta história não foi editada pela equipe da NDTV e auto-gerada por feed sindicalizado.)