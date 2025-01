A variante topo de linha do Samsung Galaxy S25 Ultra pode ser limitada aos mercados asiáticos; Disponibilidade do Galaxy S25 Slim sugerida

A série Samsung Galaxy S25 deverá ser lançada no evento Galaxy Unpacked 2025 na quarta-feira. Antes da estreia do telefone principal, um informante sugeriu que a variante topo de linha do Galaxy S25 Ultra pode não estar disponível em todos os países. Na verdade, apenas quatro países deveriam ter esta máquina no mercado. Enquanto isso, outro relatório afirma que o novo modelo Galaxy S25 Slim poderia ter um alcance muito mais amplo do que o que a Samsung ofereceu com seu Galaxy Z Fold 6 Special Edition.

Variante topo de linha do Samsung Galaxy S25 Ultra

De acordo com o informante Yawn (@chunvn8888) depois no X (antigo Twitter), o Samsung Galaxy S25 Ultra pode oferecer 16 GB de RAM com sua variante topo de linha. Mas há questões mais amplas em questão. Ele foi projetado exclusivamente para o mercado asiático e pode ser vendido em apenas quatro países – China, Coreia do Sul, Índia e Vietnã.

Assim foi confirmado que o S25U de 16GB será exclusivo apenas no mercado asiático. China, Coreia do Sul, Índia, Vietname estarão longe deste conhecimento. Como asiáticos como nós, comemos bem uma vez – bocejo (@chunvn8888) em 20 de janeiro de 2025

O modelo mencionado será lançado em configurações de 12 GB + 256 GB, 16 GB + 512 GB e 16 GB + 1 TB. Além disso, sugere-se que a gigante tecnológica sul-coreana ofereça um upgrade gratuito de armazenamento de 256 GB para 512 GB em pré-encomendas, dependendo da localização do cliente.

O próximo Galaxy S25 Ultra, junto com a base e mais modelos, provavelmente será equipado com o chipset Snapdragon 8 Elite, carro-chefe da Qualcomm.

Disponibilidade expandida do Galaxy S25 Slim

De PhoneArena anunciarpor outro lado, destaca a disponibilidade do modelo mais recente da Samsung – o Galaxy S25 Slim. Será lançado em 39 países, incluindo Austrália, Índia, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Pode ser vendido nos seguintes países;

Afeganistão Austrália Áustria Brasil Cáucaso Croácia Egito França Índia Iraque Irlanda Israel Cazaquistão Quênia Líbios Malásia México Marrocos Nigéria Paquistão Filipinas Polônia Portugal Rússia Arábia Saudita Senegal Sérvia/Montenegro Cingapura Eslovênia África do Sul Sri Lanka Suíça Tailândia Tunísia Peru Emirados Árabes Unidos* Reino Unido Uzbequistão Vietnã

O telefone principal foi relatado anteriormente como indisponível nas operadoras dos EUA. Este relatório não só confirma, mas sugere que o país pode estar totalmente errado na nova tecnologia.