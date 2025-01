A Verizon está aumentando os preços para clientes com várias linhas e planos mais antigos

Duas semanas após o início do ano novo, a Verizon planeja aumentar os preços de alguns de seus planos. Os afetados incluem planos selecionados com cinco ou mais linhas, bem como aqueles que ainda usam opções do Novo Plano Verizon que não estão mais disponíveis.

Embora esses aumentos de preços dos planos possam não afetar a maioria dos usuários da Verizon, eles ainda reduzem a acessibilidade para clientes que tentam manter os preços baixos. Em fevereiro, os clientes com contas myPlan atuais com cinco ou mais linhas verão um aumento mensal de US$ 3 por linha em suas faturas a partir de 20 de fevereiro, conforme vida andróide relatado pela primeira vez.

Além disso, os clientes que estavam presos ao novo plano Verizon, que não está mais disponível em qualquer uma das variedades S, M, L, XL e XXL, verão suas tarifas de linha telefônica única aumentarem em US$ 4 por linha por mês. Aqueles com múltiplas contas de linha telefônica verão um aumento nas taxas de US$ 15 por mês, enquanto as taxas de dados em excesso também aumentarão de US$ 15 para US$ 20 por gigabyte, de acordo com um estudo. Página de suporte da Verizon.

“Podemos confirmar que ajustamos os preços de alguns planos móveis para clientes selecionados”, afirmou a operadora em comunicado. “A Verizon está comprometida em fornecer confiabilidade de rede, experiências e opções incomparáveis ​​que nossos clientes amam e esperam. Esses ajustes de preços nos permitem continuar fornecendo aos nossos clientes produtos e serviços de primeira linha, com foco em conectividade ultraconfiável.”

A Verizon aumentou uma de suas taxas acessórias mensais, a taxa administrativa e de recuperação de telecomunicações, em 20 centavos por linha no mês passado, até US$ 3,50 por linha de voz para telefones, ou US$ 1,60 por linha de dados para tablets e pontos de acesso.

As operadoras aumentaram os preços de diferentes planos e tarifas no ano passado. Em janeiro de 2024, a AT&T aumentou seus planos ilimitados em 99 centavos por linha, seguida pela Verizon aumentando os preços de alguns planos ilimitados mais antigos em março e a T-Mobile aumentando as taxas de planos mais antigos em junho. Os dois esforços mais recentes da Verizon e da T-Mobile incluíram mensagens incentivando aqueles com planos mais antigos a atualizar para os disponíveis atualmente.