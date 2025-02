Um número significativo de gastos com os astronautas do longo período da Estação Espacial Internacional (ISS) relatou mudanças na visão, aumentando o futuro das missões de distância profunda. Relatórios para indicar que 70 % dos astronautas são interviados entre seis a doze meses em microgravidade não experimentam eventos perceptíveis nos olhos. Signum ligado ao voo espacial, Síndrome do neuro associado (SANS) inclui o tumor do nervo óptico, a lisonja para os olhos e a visão. Fenômeno atribuído à redistribuição líquida na microcravidade, o que aumenta a pressão nos olhos das estruturas. Enquanto muitos astronautas para se recuperar ao retornar ao solo, o impacto a longo prazo permanece incerto, tornando as questões de crise estendidas em missões em órbita baixa.

Descobertas no estudo

De acordo com estudarMicrogravidade, os pesquisadores liderados por Santiago Costantino à Universidade de Montreal examinaram 13 astronautas que passaram de cinco a seis meses na ISS. Os participantes dos Estados Unidos, Europa, Japão e Canadá, com idade de 48 anos, estão incluídos na pesquisa. Os olhos medem quando levados antes e depois do voo espacial, concentrando -se nos olhos da rigidez, pressão intra -ocular e pálpebras da amplitude do pulso. O estudo identificado em 33 % declínio nos olhos da rigidez, uma redução de 11 % na pressão interna de 25 % no olho do olho. Alguns astronautas também exibiram um aumento na espessura coroidal além dos clientes normais.

A longa duração da viagem de viagem

SANS é observado no início dos anos 2000, com sintomas semelhantes relatados por cosmonautas russos a bordo na estação espacial. A NASA classificou oficialmente a condição em 2011. O corpo líquido encontrou a micro -revidade que se acredita ser o primeiro caso, mesmo que os mecanismos exatos continuem investigando. Contrafeases como dispositivos de pressão negativa, tratamentos farmacêuticos e planos de nutrição direcionados são explorados para mitigar os medos.

Soluções potenciais e pesquisas futuras

Segundo os relatórios, a pesquisa em andamento visa identificar astronautas para um maior risco de desenvolver um grave problemas oculares. Como relatado Por Space.com, Costantine observou que as mudanças nas propriedades mecânicas dos olhos poderiam servir como biomarcadores para sem, em assistente de poder na detecção e intervenção da manhã. As agências espaciais continuam a priorizar os planos de desenvolvimento para proteger a visão de astronautas para o futuro das missões de alto espaço, entre elas até terça-feira.