A voz dos mestres jóias com unidade de 12,4 mm, áudio de ajuste de Bose lançado na Índia: Preço: Especificações

Os professores da tocha são lançados na Índia na quinta -feira. Os fones de ouvido TWS possuem unidade de 12,4 mm e suporte ao codec de áudio LHDC. Eu me orgulho de uma etiqueta “som de um bose”, sugerindo que o áudio deles é ajustado por um bose. Os fones de ouvido suportam chamadas problemáticas ativas Vocal (ANC) a 49dB e conectividade dupla, o que permite que os usuários se conectem aos dois dispositivos eletrônicos ao mesmo tempo. O Love Master Buds alegou oferecer um total de duração da bateria a 44 horas. No caso de esportes, um plano inspirado em discos de vinil.

AMOR Mestre Buds Price na Índia, disponibilidade

Love Master Buds Price na Índia está definido para Rs. 7.999. Estão atualmente disponíveis para pré-reserva no país caminho Amazon Lado do som oficial da Índia E-lojas. Nos fones de ouvido em um Onyx, tons de titânio de prata.

Clientes que têm sons de pré-reserva de professores com Rs. 999: como Rs. 2.000 cupom de desconto no preço nos fones de ouvido. Não posso desfrutar de vantagens adicionais no valor de Rs. 2.500.

Sons mestres brotos, recursos

O som dos professores é desenhado de 12,4 mm de titânio, áudio ajustado em Bose e aceita até 49dB ANC. Os fones de ouvido oferecem modo transparente ou reproduzem o design da orelha. Eles voltam para suas dicas de ouvido. Os fones de ouvido carregam uma microforma de seis microformas apoiada no som ambiental do novo (Eng) que é chamado para ajudar com chamadas de voz mais claramente.

Os sons confirmaram que os Buds do Proprietário lançado tardio para suportar CoD LHDC 5.0 de áudio que permitem o streaming de áudio Bluetooth de alta resolução. Os fones de ouvido suportam a conectividade dupla, o Google Fast Combat, encontre meu dispositivo, lugares para ouvir sem rastreamento da cabeça e uma orelha. Eles também são compatíveis com um aplicativo de ruído.

O som dos professores é chamado para oferecer tempo total de reprodução de até 44 horas com Ann. Os fones de ouvido são chamados no final de 4,5 com Ann in e seis horas sem Ann. Diz -se que uma carga rápida de 10 minutos oferece uma duração da bateria em até seis horas.

As cobranças no caso do som dos professores, com a porta USB tipo C. No conselho, no caso, como um disco de vinil e possui uma barra de luz de 14:00, imitando a posição do pino de vinil. Cada fone de ouvido pesa 4,2g, enquanto o estojo pesa 40g.

Os links de afiliados podem ser gerados automaticamente – consulte nossas declarações éticas para obter detalhes.