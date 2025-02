Acer Swift 14 AI Revisão: Bom laptop de trabalho com uma longa duração da bateria

Os fabricantes de laptops podem realmente parar de usar o termo IA para comercializar seus produtos. Recentemente, lançou o ACER SWIFT 14 IA, por exemplo, também possui indicador de ação de IA e glabito com a execução de tarefas de IA. Com sucesso, o Rapid 14 IA é muito mais do que sua marca de IA. É uma excelente bateria de boa exibição, muitas portas, design elegante e desempenho honesto.

Acer Swift 14 AI possui processadores Intel Core Ultra Série 2. Nossa unidade de revisão que contém o núcleo Ultra 5 226V Processing custa Rs. 89.999, com a variante de ponta com a CPU Pentium Core Ultra 7 256V custa Rs. 104.999. Se este será o próximo laptop de trabalho? Leia para discutir.

Acer Swift 14 AI Design

O Swift 14 AI exibe um plano simples que não vira muitas cabeças, embora alguns possam estar curiosos sobre um logotipo incomum na tampa (exceto uma marca afiada) ou outra no trackpad. Possui o chassi de alumínio com um acabamento fosco do que você pode pegar as impressões digitais e as manchas, mas é fácil para o mundo.

A tampa é forte e não precisa flexionar

A tampa é forte quando dificilmente em nenhuma lenter, e há uma dobradiça de 180 níveis que também parece durável. Eu me pergunto, então, você pode abaixar a tampa com um dedo. As dobradiças de 180 níveis também significam que você pode colocar um laptop, se necessário.

A dobradiça de 180 etapas parecia durável

Eu também gostei das bordas de metal chanfradas ao redor da tela. Para ser removido e também feito de metal. Não há flexão por dentro, mas pressione o difícil de centralizar no teclado. É um laptop bem construído, apesar de não usar uma construção unibody. Não oferece durabilidade MIL-STD-810 que seja agradável.

A tampa apresenta uma moldura chanfrada e aumenta a política

A intração da porta está na parte inferior, quando você encontrará a porta de escape na parte traseira. Você também encontrará uma grande perna de borracha e alto -falantes de disparo de fundo duplo na parte inferior. O design incorpora as curvas sutis, mas segue amplamente uma estética angular plana. Para seu ponto muito fino, o Swift 14 AI medem como 9,7 mm.

O laptop tem falantes de luz inferior

Existem portas bastante para conectar todos os tipos de periférico, uma porta HDMI 2.1, portas USB 3.2 GEN 1 duplo, dois conectores USB tipo-100 (Thunderbol 4) e conectores de áudio de 3,5 mm. Sobre a tela de 1440p QHD IR Camera, um Lorem Secreto físico e microfones duplos.

Você recebe várias portas no Rapid 14 ai

Por dentro, você encontrará um teclado em tamanho real e com retroilumação e é muito bom digitá-lo. Há espaçamento suficiente entre as teclas e também oferece uma boa quantidade de viagens importantes.

O teclado é bom lhe dar um bom tipo de viagem e espaçamento entre as teclas

A luz de fundo é ajustável e desligada. Você também obtém a chave do copilot e a tecla AcerSense no teclado. O botão liga / desliga e funciona como um scanner de impressão digital que funcionou muito bem com minha revisão.

Abaixo do teclado está um moderado adequado. Suporta gestos com vários toques, protegidos pelo Gorilla Glass, e possui um “indicador de ação” como chamadas de Acer. O indicador está localizado no canto superior direito para tocar e girar sempre que você lança um laptop, use aplicativos Copilot ou AI ou use NPU.

O indicador real pulsa a frequência com que há alguma atividade relacionada à IA

Embora esse indicador não tenha nenhum propósito, o que não parece frio.

Acer Swift 14 ai euismod

Nossa unidade de revisão ACER CELERI 14 AI vem com um processador Ultra Intel Ultra 5 226V da série 2, Intel Arcus 130V GPU, RAM LPDDR5X de 16 GB e 512 GB de PCIE GE 4 SSD. Há também uma variante com o Intel Core além de 7 256V chipset, que recebe GPU de arco de 140V do Pentium, 32 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Executamos nosso conjunto usual de benchmarks sintéticos para ver como ele está relacionado a alguns dos outros laptops e testamos com uma série de 2 chipsets. Os testes foram feitos com um laptop definido para o modo de desempenho.

Apoiado Acer Swift 14 ai 14 de Samsung Zenbook HP Omnibook Drop Flip 14 6 geekbench 2.446 2.520 2.744 6 Muitos geekbench 9.478 10.688 10.957 PCMark 10 6.338 6.836 7.008 3dmark Night Raid 32.549 34.727 29.096 3dmark Steel Nomad 2.405 3.243 2.622 Álbum Cinebench R23 1.784 N / é 1.733 Cinebench R23 muitos 6.151 N / é 6.608 Geekbench AI (NPU) 27.064 (quantizado) N / é 28676 (quantizado)

O laptop está muito bem quando se tratava do navegador, despejando conteúdo, YouTube e algum jogo leve. Com uso regular, o laptop mal quente. No entanto, em benchmarks, ao jogar jogos mais exigentes e executar vários aplicativos, o laptop ficou um pouco quente e os fãs chutaram. Você pode jogar no laptop graças à GPU Intel Archus 130V. Joguei o Forza Horizon 4 e o laptop entregou cerca de 30 a 40fps em ambientes baixos. No entanto, não recomendo usar um laptop na escola. Você ainda pode jogar jogos independentes que são leves nos gráficos.

Laptop carrega bem as tarefas de dia

Os gráficos em exibição de 14 polegadas em um laptop são os melhores para visualizar conteúdo. Gostei do mimado conteúdo da Netflix e Amazon Prime em uma IA rápida de 14. As cores não são vívidas e você também recebe ajuda HDR. A tela oferece resolução 1920 10 MCC EMEMS com taxa de renovação de 60Hz e brilho de 400 nits. O modelo de ponta obtém um 3K sobre resolução.

O OLED Painel é uma das melhores características de um laptop

O laptop executa o Windows 11 Home e oferece vários recursos de IA para copilotar, cocarrear, legendas ao vivo e efeitos do Windows Studio. O Mercator também assou em alguns recursos de IA para o Acernsense, assim como recebe um botão dedicado. Permite alterar as configurações do sistema e muito mais. Você também obtém o Acer 2.0 Acer VisionArt e a Acer Sensibilidade do usuário 2.0.

O tecido da câmera foi feito bem as condições de iluminação com uma reprodução de cores honesta e faixa dinâmica. No entanto, há muito barulho em cenários com pouca luz. Na raiva do sensor, também ajuda a desbloquear no Windows Hello, mas preferido no scanner de impressão digital no teclado que era preciso.

O laptop apresenta um cliente secreto físico para a câmera da web

Em termos de desempenho de áudio, no Acer Swift 14 ai tem um duplo abaixo, os alto -falantes de iluminação, que estão abaixo da média. Não é uma voz ou uma coluna grátis. A ACER também forneceu o suporte DTS: 10 Ultra Audio, mas não é algo para melhorar o desempenho do áudio. O som do laptop é uma ótima decepção.

Finalmente, a bateria rápida de 14 AI 65W me impressionou. O laptop é fácil de durar um dia inteiro. Com a bateria está baixa, você pode carregar rapidamente o carregador USB de 65W de 65W.

Acer Swift 14 ai opinião

Acer Swift 14 IA é um laptop de trabalho muito bom, com uma boa qualidade de construção, a melhor exibição, duração duradoura da bateria e desempenho honesto em todos os tipos de aplicativos. O laptop é um ótimo valor ao dinheiro, sem dúvida, mas não é porque a marca ou os recursos da IA. Não compro um laptop para os recursos da IA, compre -o para todos os outros recursos úteis que oferecem. No entanto, se você precisar, um bom laptop no trabalho ou no uso doméstico no Rapid 14 IA é ótimo.