Acesse milhares de documentários com esta assinatura vitalícia reduzida do Curiosity Stream

O grande número de programas de TV e filmes pode ser esmagador e extremamente caro. Uma alternativa melhor é adquirir uma assinatura vitalícia, para que você nunca mais precise pagar um centavo novamente. Embora isso não seja possível para Disney Plus, Netflix e similares, o Curiosity Stream permite que você faça exatamente isso. Perfeito para quem gosta de documentários, são milhares para assistir por apenas como $ 160. Este pagamento único é 60% mais barato graças a uma oferta por tempo limitado que deverá expirar nos próximos dias.

Existem tantos serviços de streaming diferentes hoje que pode ser difícil acompanhar todos eles. Você provavelmente já está pagando por serviços que oferecem filmes, programas de TV e esportes. Curiosity Stream oferece um catálogo crescente de conteúdo factual.

Da história ao espaço profundo e à vida selvagem, este serviço de streaming oferece acesso instantâneo a conteúdo digital educacional premiado. Lançado pelo fundador da Discovery Communications, John Hendricks, o Curiosity Stream oferece documentários que cobrem uma ampla gama de tópicos. Aprenda sobre o espaço profundo com Stephen Hawking, experimente uma escavação em Pompéia e viaje pelo mundo conhecendo novos lugares, desde selvas remotas até cidades europeias, tudo sem sair de casa. Também há atualizações regulares de conteúdo, por isso apostamos que você levará mais de uma vida inteira para ver tudo.

O plano padrão Curiosity Stream inclui streaming e conteúdo para download, para que você possa assistir filmes offline quando necessário. É fácil pesquisar, marcar ou retomar a visualização, e o serviço é compatível com dispositivos móveis e desktop, bem como smart TVs, embora se você planeja usar um dispositivo mais antigo, verifique os requisitos do sistema antes de comprar. Por exemplo, os requisitos incluem Android e Android TV 5.0 e posterior, iOS 11 e posterior, Apple TV de 3ª geração (e anterior via AirPlay) e Xbox One, entre outros. Apenas certifique-se de resgatar o código de oferta dentro de 30 dias após a compra.

Por que este acordo é importante?

O preço de tabela da conta Curiosity Stream Lifetime é de US$ 400 no StackSocial, então você está economizando 60% através dessa lente, mas o Curiosity Stream não oferece atualmente uma opção Lifetime diretamente. Uma comparação melhor é o custo de um plano anual, que é de US$ 40. Portanto, o preço de venda de US$ 160 equivale a pagar o preço anual do serviço por quatro anos, então você estará economizando dinheiro a partir de então. Você também está se protegendo de futuros aumentos de preços.

