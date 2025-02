Adoce suas economias com namoradas dignas de desmaiar. Taxas de CD de hoje, 14 de fevereiro de 2025

Os melhores CDs de hoje oferecem APYs até 4,65%.

Seu APY é resolvido quando ele abre um CD, para que seus retornos não cairão se as taxas gerais caírem.

A abertura de um CD agora pode proteger seus ganhos dos cortes nas taxas do Fed, esperados no final deste ano.

Quando se trata de aumentar sua economia com um certificado de depósito, a escolha da conta certa é fundamental. As taxas de CD podem variar significativamente de um banco para outro, mas os melhores CDs de hoje têm mais que duplas taxas Média nacional Para alguns termos.

Pronto para obter até 4,65% da porcentagem anual de rendimento? Continue lendo para ver algumas das maiores taxas de CD disponíveis agora e quanto você pode ganhar depositando US $ 5.000.

As melhores taxas de CD de hoje Prazo APY mais alto* Banco Ganhos estimados 6 meses 4,65% County Credit Union em toda a comunidade $ 114,93 1 ano 4,45% County Credit Union em toda a comunidade US $ 222,50 3 anos 4,15% America First Credit Union $ 648,69 5 anos 4,25% America First Credit Union $ 1.156,73

Os especialistas recomendam comparar taxas antes de abrir uma conta de CD para obter o melhor APY possível. Digite suas informações abaixo para obter a melhor taxa de parceiros da CNET para sua área.

Por que agora é um bom momento para abrir um CD?

O Comitê Federal de Mercado Aberto se reúne oito vezes por ano para estabelecer a taxa de fundos federais com base na saúde da economia dos EUA. O Fed pode aumentar as taxas de juros para tentar interromper a inflação ou reduzi -las para estimular os gastos. Depois de reduzir as taxas de juros em 2024, o Fed parou em sua reunião de janeiro em sinais de que a inflação estava se retirando novamente.

Embora o Fed não estabeleça diretamente as taxas de CD, os bancos geralmente estabelecem APYs de acordo com a taxa de fundos federais. Os CDs oferecem uma taxa fixa por um período de tempo estabelecido; portanto, o bloqueio a uma taxa mais alta agora pode ajudar a proteger seus lucros se o Fed decidir reduzir as taxas de juros nos próximos meses, pois os especialistas esperam que os especialistas o que fazem.

Mas você deve ter cuidado para escolher um termo que se ajuste quando precisar acessar seu dinheiro. Se você precisar remover o CD antes de amadurecer, ele pode ser derrotado com as taxas de aposentadoria antecipadas.

“Ir com o mais alto APY faz muito sentido, embora você queira escolher escolher uma data de validade que se alinhe à sua situação”, disse Keith Spencer, CFP, fundador e planejador financeiro do Spencer Financial Planning.

💰 Você pode ganhar até 5% APY nas melhores contas de poupança de alto desempenho. Verificar Taxas de poupança superior agora.

Como as taxas de CD mudaram durante a semana passada Prazo APY média da CNET na semana passada CNET APY desta semana Mudança semanal ** 6 meses 4,10% 4,09% -0,24% 1 ano 4,07% 4,08% 0,0025 3 anos 3,55% 3,56% 0,0028 5 anos 3,56% 3,56% Sem alterações

O que procurar em um CD

Um APY competitivo é importante, mas não é a única coisa que você deve considerar. Para encontrar o CD certo para você, pesa essas coisas também:

Quando você precisa do seu dinheiro: As sanções antecipadas de aposentadoria aos CDs podem comer seus ganhos de juros se você precisar do seu dinheiro antes do final do período; portanto, escolha uma linha do tempo que faça sentido. Como alternativa, você pode selecionar um CD sem penalidade, embora o APY possa não ser tão alto quanto você o receberá com um CD tradicional do mesmo termo.

As sanções antecipadas de aposentadoria aos CDs podem comer seus ganhos de juros se você precisar do seu dinheiro antes do final do período; portanto, escolha uma linha do tempo que faça sentido. Como alternativa, você pode selecionar um CD sem penalidade, embora o APY possa não ser tão alto quanto você o receberá com um CD tradicional do mesmo termo. Requisito mínimo de depósito: Algum CD requer um depósito mínimo para abrir uma conta, geralmente de US $ 500 a US $ 1.000. Saber quanto dinheiro você deve reservar pode ajudá -lo a reduzir suas opções.

Algum CD requer um depósito mínimo para abrir uma conta, geralmente de US $ 500 a US $ 1.000. Saber quanto dinheiro você deve reservar pode ajudá -lo a reduzir suas opções. Taxa: A manutenção e outras taxas podem reduzir suas economias. Muitos bancos on -line não cobram taxas porque têm custos gerais mais baixos do que os bancos com agências físicas. Leia a impressão pequena para qualquer conta que você esteja avaliando.

A manutenção e outras taxas podem reduzir suas economias. Muitos bancos on -line não cobram taxas porque têm custos gerais mais baixos do que os bancos com agências físicas. Leia a impressão pequena para qualquer conta que você esteja avaliando. Segurança e segurança: Verifique se o banco ou a cooperativa de crédito que você está considerando é um membro do FDIC ou NCUA, para que seu dinheiro seja protegido Se o banco falhar.

Verifique se o banco ou a cooperativa de crédito que você está considerando é um membro do FDIC ou NCUA, para que seu dinheiro seja protegido Se o banco falhar. Qualificações e revisões de clientes: Visite sites como o Tustpilot para ver o que os clientes dizem sobre o banco. Você quer um banco que responda, profissional e fácil de trabalhar.

Metodologia

A CNET verifica as taxas de CD com base nas informações mais recentes da APY nos sites do emissor. Avaliamos as taxas de CD de mais de 50 bancos, cooperativas de crédito e empresas financeiras. Avaliamos o CD com base em APYS, ofertas de produtos, acessibilidade e atendimento ao cliente.

Os bancos atuais incluídos no CD CD semanal, avelado, bontico, Banco Rising, Syncrony, Everbank, Popular Bank, First Internet Bank of Indiana, America First Federal Credit Union, Federal Credit Union em toda Bank of America e Connexus Credit Union.

*APYS em 13 de fevereiro de 2025, com base nos bancos que rastreamos na CNET. Os lucros são baseados em APYs e assumem que o interesse é agravado anualmente.

** Aumento da porcentagem semanal/diminuição de 3 de fevereiro de 2025 para 10 de fevereiro de 2025.