Adoramos essas soluções inovadoras para veículos elétricos na CES 2025

A CES 2025 pode estar reinventando a roda este ano, e vimos, dirigimos e rebocamos o que há de mais recente que a indústria de veículos elétricos tem a oferecer. Vimos carros habilitados para IA prestes a chegar à linha de produção, veículos elétricos de alto conceito movidos a energia solar e um motor EV que promete resolver um dos problemas mais fundamentais da indústria.

Embora a falta de carregamento público, a ansiedade quanto à autonomia e o preço dos veículos eléctricos tenham sido citados como razões para a lenta adopção, muitos especialistas dizem que o transporte electrificado é o nosso futuro. Numa das maiores feiras de tecnologia do mundo, a indústria automóvel está a mostrar formas novas e inovadoras de como os veículos eléctricos poderiam resolver os seus problemas de adopção, e talvez até evitar completamente o problema do carregamento.

Esta lista certamente será atualizada à medida que mais tecnologia automotiva for revelada, mas aqui está tudo que um redutor precisa saber agora.

A mais recente tecnologia automotiva

Motor elétrico para veículos elétricos da Donut Labs

Antuan Goodwin/CNET

Uma das maiores barreiras à adoção de VE é a ansiedade de autonomia ou a perceção da falta de quilometragem que estes veículos podem alcançar. A Donut Labs EV acredita que seu novo motor pode ajudar nisso.

Esses motores de roda em formato de rosca não têm cubo, ocupam menos espaço e pesam menos que outros motores. Na verdade, pesando 88 libras, este motor pesa cerca de um terço do peso de um motor EV típico, o que pode ser um grande benefício para o alcance de um EV.

A Donut Labs também afirma que o novo motor é 50% mais barato de fabricar do que os produtos concorrentes, então talvez parte dessa economia seja repassada ao consumidor.

RV elétrico de fluxo de seixo

Antuan Goodwin/CNET

Enquanto o Pebble Flow RV estava em exibição no ano passado, encontramos algumas novas melhorias na qualidade de vida que o deixam mais perto da conclusão do que nunca. Esta cabine elétrica para RV promete ser a combinação perfeita tanto para veículos elétricos quanto para consumidores a diesel.

O Flow ainda possui uma bateria de 45 quilowatts-hora capaz de carregar em estações de carregamento DC, conexões de camping para trailers, em casa ou por meio de carregamento bidirecional com seu veículo elétrico. Agora, também possui um Magic Pack opcional que permitirá controlar melhor sua experiência de VR quando combinado com o aplicativo.

O Magic Pack desbloqueia o posicionamento remoto para a cabine desengatada, engatando e desengatando automaticamente assim que você alinha a cabine e o carro, e oferecendo assistência elétrica e frenagem regenerativa ao rebocar o RV.

A frenagem regenerativa adiciona resistência à frenagem para carregar seu RV; Não é bom para motoristas de veículos elétricos, pois eles perderão um alcance valioso, mas é perfeito para motoristas que não usam veículos elétricos e que desejam participar da ação de glamping.

Veja isto: Veículo recreativo elétrico Pebble Flow com trailer de primeira movimentação 06:06

Novos veículos elétricos

Veículo elétrico solar Aptera

Antuan Goodwin/CNET

Este veículo de alto conceito não depende de carregadores, pelo menos não totalmente. Um conjunto de painéis solares embutidos no capô, teto e porta traseira do carro proporcionará um alcance de 64 quilômetros apenas com base na energia solar.

Embora isso possa não lhe dar tempo para dirigir sem pressa, o especialista residente em carros e veículos elétricos Antuan Goodwin diz que a maioria dos americanos viaja menos de 40 milhas para o trabalho todos os dias, o que significa que você não precisará carregar o Aptera EV diariamente. viagem de um dia.

O design leve de três rodas e a pequena bateria ajudam a reduzir o custo estimado para US$ 40.000, o que poderia tornar o Aptera EV uma alternativa atraente para potenciais compradores de EV quando estiver à venda ainda este ano.

O Afeela 1 EV 2026

Sony Honda Mobilidade

Uma joint venture entre Sony e Honda, o Afeela 1 EV combina carro elétrico e console, com foco em luxo e entretenimento.

Muitas palhaçadas geraram entusiasmo por este veículo no passado. Além de uma bateria de 91 quilowatts-hora com alcance de 300 milhas, o Afeela 1 foi pilotado no palco com um controlador Dual Sense do PlayStation 5 e convocado por comando de voz com o assistente de personalidade Afeela AI do veículo.

Agora temos a confirmação do preço do Afeela 1 EV quando for lançado em 2026: a especificação Signature estará disponível por US$ 102.900 com um conjunto completo de tecnologia e customização. O modelo Origin mais barato será lançado em 2027 pelo preço baixo de US$ 89.900 e virá com pintura preta obrigatória, rodas encolhidas e a trágica perda das telas dos bancos traseiros.