Afeela EV: Sony e Honda finalmente definem um preço e começam a receber pedidos

Se você está esperando por um sedã elétrico com alma PS5 Pro, tenho uma grande notícia. Sony Honda Mobilidade anunciou em sua conferência de imprensa CES 2025 que as pré-encomendas estão oficialmente abertas para seu próximo Afeela 1 EV. O sedã focado em entretenimento e autonomia custará US$ 89.900 para a especificação Origin e US$ 102.900 para o modelo Signature atualizado.

É “A-Feelas” (ahem), como se estivéssemos assistindo ao próximo lançamento de EV da Sony na CES há anos. Ele Carro-conceito Vision-S subiu ao palco pela primeira vez em 2020, e a placa de identificação Afeela foi anunciada em 2023. Desde então, a montadora da joint venture tem utilizado um Controlador PS5 bidirecional para dirigir o carro no palco e, este ano, convocou o veículo elétrico por comando de voz para destacar o agente de personalidade Afeela do veículo, um assistente digital com tecnologia de IA com o qual você pode conversar enquanto está dentro e fora do carro e fazer com que ele responda a você.

No entanto, a maior notícia na segunda-feira foi o anúncio de preços e a abertura de pré-encomendas em antecipação às entregas na primavera de 2026. A especificação Signature de US$ 102.900 será a primeira a chegar com todo o complemento de tecnologia e opções, de entretenimento para dois bancos traseiros, rodas de 21 polegadas e opções de cores externas e internas em cinza, preto e branco. Os modelos Origin de US$ 89.900 eliminam as telas do banco traseiro, reduzem o tamanho para rodas de 19 polegadas e você pode tê-las na cor que quiser, desde que seja preta. As entregas da especificação mais barata começam em 2027.

Expandir imagem Sony Honda Mobilidade

De qualquer forma, a Sony oferece uma bateria de 91 quilowatts-hora com alcance estimado de até 300 milhas. O carregamento NACS é padrão até 150 kW e cada exemplar será implantado com o pacote de suporte Afeela Intelligent Drive e Afeela Personal Assistant. Claro, o enorme display pilar a pilar da Sony também é padrão, alimentado por motor irreal gráficos para mapas, sistemas de assistência ao motorista e interface principal do usuário.

A Sony nos diz que o Afeela EV contará com 40 sensores para seus sistemas de assistência ao motorista e contará com o que chama de direção autônoma “um toque, ponta a ponta”. Basta entrar e dizer ao carro para onde ir e ele o levará até lá enquanto você consome conteúdo na tela grande. Pelo menos essa é a visão, o site de pré-encomenda da montadora atualmente especifica apenas o nível 2 de autonomia.

Os interessados ​​​​podem reservar sua vaga online com um depósito reembolsável de $ 200 em Site de reservas Sony Honda Mobility Afeela. Muito rico para o seu sangue? (Ou morar fora da Califórnia?) Você ainda pode dirigir e experimente o veículo elétrico da Sony e Honda no Gran Turismo 7 no PlayStation 5 por muito menos dinheiro.